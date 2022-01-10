Совбез Беларуси: Миротворцы ОДКБ вернутся из Казахстана после завершения операции

Сразу после завершения контртеррористической операции контингент миротворческих сил ОДКБ вернется из Казахстана в пункты постоянной дислокации, подтвердил 10 января государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Комментируя итоги внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, генерал пояснил, что лидеры стран рассматривали и данный вопрос. "Контингент, в соответствии с мандатом организации, введен на непродолжительное время - до завершения и стабилизации в стране", - сказал он.

Обстановка в Казахстане, по его словам, постепенно стабилизируется, конфликт близится к завершению. "Север и северо-запад уже взяты под контроль государственных органов, как и практически 90 процентов населенных пунктов, городов и регионов. Главы государств подтвердили, что ни один миротворец не останется после этого на территории Казахстана", - подчеркнул госсекретарь Совбеза Беларуси.

Но из событий в дружественной стране следует сделать соответствующие выводы и, помимо угрозы извне, четко видеть и внутренние причины, сказал он, рассуждая о том, какие уроки следует извлечь из этих трагических событий. Ведь обстановка в мире, по его словам, все больше подвержена взрывоопасным ситуациям. "Разрушились все институты международной архитектуры безопасности. Идет реальная гибридная война с санкционным подтекстом", - заявил госсекретарь.

Создаются неправительственные, некоммерческие организации, через которые идет финансирование, на сопредельных территориях готовят террористов, в специальных лагерях. "Они там обучены убивать, отрезать головы, громить, вести за собой толпу. Вот то, что и произошло в Казахстане: подготовленные люди, которых не видно в стране, хлынули через границы, деньги были направлены с Запада через коммерческие и некоммерческие организации, которых более 22 тысяч в стране", - рассказал Вольфович.

Затем, согласно трафаретному сценарию, из-за границы заявляют о себе сбежавшие ранее из страны так называемые "лидеры". В случае с Казахстаном - некий министр, объявившийся во Франции и призывающий к свержению власти. А "куда же смотрят французские власти? Таких людей надо арестовывать и привлекать к уголовной ответственности за подстрекательство. Где же европейская демократия в этой ситуации? Почему французское руководство молчит и не принимает меры к предателям-беглецам?" - поставил ребром вопросы военачальник.

Вот почему, констатировал он, такие институты, как ОДКБ, компоненты миротворческих сил оперативного реагирования сегодня доказали свою актуальность, уточнив, в частности, что отмечается высокая организация выполнения задач и белорусским контингентом.