Советник президента США по нацбезопасности провел закрытое совещание по России

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провел закрытое ZOOM-совещание с экспертами по России и Украине. Об этом стало известно американскому изданию Axios. В мероприятии приняли участие отставные чиновники, работавшие в предыдущих администрациях США времен Барака Обамы и Дональда Трампа.

Среди них известные своем негативным настроем по отношению к Москве бывший посол США на Украине Джон Хербст, экс-посол США в России Майкл Макфол, бывший замгоссекретаря Строуб Тэлботт, отставные генералы Уэсли Кларк, Филипом Бридлав и ряд других специалистов.

Отмечается, что Салливана интересовали советы экспертов по России в контексте текущих переговоров по безопасности между РФ и США, а также украинского кризиса. В Белом доме подтвердили факт проведения неафишировавшегося ранее онлайн-совещания. Чиновники регулярно встречаются с внешними экспертами по России с разными взглядами и приветствуют "их опыт в то время, когда мы имеем дело с кризисом", пояснили Axios в Совете национальной безопасности США.

Судя по подбору участников дискуссии, набор идей, которыми в Белом дом "подпитались" от отставных "ястребов", в случае их претворения в жизнь едва ли сулит конструктив для российско-американских отношений. В частности, по данным журналистов, Салливану рекомендовали отправить еще больше американского оружия на Украину.

Впрочем, далеко не факт, что администрация Джозефа Байдена воспримет прозвучавшие советы экспертов в качестве руководства к действия. А сама негласная встреча, по данным СМИ, могла иметь сугубо политические цели и, возможно, была направлена на удержание потенциальных критиков внешнеполитического курса Байдена от публичного озвучивания своих претензий.