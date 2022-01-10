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Сын попавшего в реанимацию Леонида Куравлева уточнил диагноз артиста

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    10.01.2022, 21:06
Текст:   Ася Кушнарева

Сын народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, гоcпитализированного в больницу в Коммунарке, сообщил, что у его отца нет коронавируса.

- Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей, - рассказал Василий Куравлев агентству ТАСС.

Ранее сообщалось, что 85-летний артист оказался в реанимации с сильным поражением легких из-за COVID-19.

В самой больнице также уточнили дату госпитализации Куравлева - 5 января. Состояние пациента остается тяжелым на протяжении нескольких дней, он действительно находится в реанимации.

Леонид Куравлев известен по большому количеству фильмов, среди которых - "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная", "Живет такой парень", "Золотой теленок", "Иван Васильевич меняет профессию" и многие другие.

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