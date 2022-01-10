Т-55 из Германии: самая малоизвестная версия легендарного танка

В 1991 году германская фирма Jung Jungenthal изготовила опытный образец модернизированного среднего танка Т-55. По такому варианту предполагалось улучшать боевые машины этого типа, находящиеся на вооружении сухопутных войск Египта.

Проекты по доработке "пятьдесят пятых" существовали во многих странах, но именно этот почему-то не так известен по сравнению с остальными, хотя на нем внедрили много интересных новинок.

Как видно на фотографиях, танк получил дополнительное многослойное бронирование передней части корпуса и башни. По некоторым сведениям, использованные технические решения позаимствовали у подобной техники, находившейся на вооружении армии ГДР. К корме башни приварили нишу. Планировалось смонтировать две счетверенные 76-мм гранатометные установки. Также появились бортовые экраны, прикрывающие ходовую часть, которая, в свою очередь, получила новые опорные катки.

Двигатель остался прежним - 580-сильным В-55, но его "состыковали" с автоматической трансмиссией LS 63000 фирмы ZF. Поскольку масса танка составляла уже 41 тонну, то рассматривалось внедрение двигателя В-46 мощностью 780 л.с. от танка Т-72, что должно было повысить максимальную скорость по шоссе, упавшую до 48 км/ч. Емкость топливных баков возросла до 1200 литров, при этом их защитили броневыми экранами.

На продемонстрированном экземпляре сохранили 100-мм советскую нарезную пушку Д-10 с более пожаробезопасными электрическими приводами. По желанию заказчика ее можно было заменить на 105-мм британскую L7. Заряжание оставалось ручным, и, соответственно, экипаж насчитывал четыре человека.

С помощью швейцарских специалистов основательно доработали прицельную систему. В результате повысилась вероятность поражения противника с первого выстрела как с места, так и на ходу.

Модернизированные при помощи ФРГ танки, возможно, стали бы массово поступать в армию Египта, но военное ведомство этого государства вместо этого решило сосредоточиться на производстве американских М1А1 Abrams.