Тимур Иванов рассказал, что возводят 30 тысяч военных строителей

Как долго вы продержитесь, оказавшись в январе в водах Северного Ледовитого океана? Для полноты ощущений: сегодня в районе Земли Франца-Иосифа - минус 25 С. Правильный ответ: держаться не надо, есть уже в Арктике места, где плавать комфортно и полезно для здоровья.

Так наш десант в 2014 году высаживался на Котельный (Новосибирские острова). А сейчас здесь база "Северный клевер". Романтикам на заметку: Землю Санникова ее открыватель купец Яков Санников видел именно с Котельного. Фото: Сергей Куксин

На одном из островов упомянутого архипелага построен круглогодичный бассейн, который можно заносить в любую книгу рекордов: хоть национальную, хоть Гиннесса. Ничего похожего в этих широтах еще не строили. Об этих и других объектах, возведенных за минувший год военными строителями - о новых базах, полигонах и казармах, жилых домах, аэродромах и госпиталях, - рассказал "РГ" замминистра обороны Тимур Иванов.

К звездам

Тимур Вадимович, до 2025 года в Плесецке должно быть завершено создание инфраструктуры "Ангары", что позволит запускать одноименные ракеты-носители легкого и тяжелого классов. График держите?

Тимур Иванов: На космодроме Плесецк новый монтажно-испытательный корпус сдается со значительным опережением графика, на год раньше намеченного срока! Это очень важно, поскольку после такой модернизации на космодроме можно полноценно проводить пуски ракет различного класса. Изначально цех создавался для космических аппаратов "Молния" и "Кобальт", которые уже сняты с производства. Теперь здесь готовят к пускам сначала легкую "Ангару-1.2ПП", а затем и тяжелую - "Ангару-А5". Напомню, что Плесецк - самый северный космодром в мире и единственный космодром в Европе. В рамках Федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности России" военные строители возвели ряд стратегических объектов в Плесецке, а также жилой микрорайон, ледовый дворец, культурно-досуговые и спортивные сооружения в "столице" космодрома - в городе Мирном. В Мирном сейчас строим госпиталь, который будет сдан к концу 2023 года. Целевая задача военных строителей - до конца следующего года сдать инфекционное отделение госпиталя.

Госпиталь в Мирном - он не только для военных?

Тимур Иванов: Для защиты военнослужащих, их семей, военных пенсионеров и для всех жителей города. Самое современное оборудование позволит медикам оказывать специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь. По проекту гарнизонный госпиталь - это комплекс зданий в современном стиле, образующий единый архитектурный ансамбль. Сегодня в Мирном проживает более 33 тысяч человек, и население растет. Градообразующим предприятием, как и раньше, является 1-й Государственный испытательный космодром Минобороны России.

"Арктический трилистник": комплекс замкнутого цикла. 700 км до Северного полюса. На такой широте еще никто и никогда не строил ничего подобного. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

С космодромов - на аэродромы: во времена моей офицерской молодости приходилось бывать на островах Земли Франца-Иосифа. На самом восточном из них был ледовый аэродром: "Греэм-Белл". В 1990-х его забросили. И вдруг узнаю: вы на Земле Александры построили не ледовую, а полноценную взлетно-посадочную полосу длиной 2,5 км. Капитальная полоса в этих широтах?

Тимур Иванов: Информация верная, скажу больше: мы сейчас удлиняем эту полосу. Объекты в высокоширотных районах Арктики - как "Арктический трилистник", так и возведенный чуть южнее, на 75-м градусе северной широты, "Северный клевер" на острове Котельный архипелага Новосибирские острова - решают поставленные нашим руководством задачи. Но технические детали не относятся к информации публичного характера.

Все секреты под водой

И еще о рекордах: правда ли, что в Новороссийске построенные вами защитные молы входят в первую пятерку самых масштабных гидротехнических объектов на планете?

Тимур Иванов: Да, это на уровне самых масштабных гидротехнических объектов в мире. И по максимальной глубине, и по протяженности оградительные сооружения военной гавани являются рекордными. Сейчас в Новороссийске мы строим грузовой терминал. Планируем сдать объект под ключ в августе. Фактически мы создаем искусственный "остров", который выведет береговую линию в море на 90 метров, а общая длина причального фронта превысит 300 метров.

Кроме того, специалисты Военно-строительного комплекса завершили строительство шести причалов для базирования судов в новом пункте постоянной дислокации Каспийской флотилии в Республике Дагестан. Создание новой военной базы в Каспийске началось в 2018 году, когда министром обороны РФ Сергеем Шойгу было принято решение о передислокации Каспийской флотилии из Астрахани, которая в гидрологическом плане менее удобна для кораблей, - в Дагестан. В Каспийске продолжается возведение новых гидротехнических сооружений, северный и южный оградительные молы с причалами, и береговой инфраструктуры для эффективного обеспечения стоянки и обслуживания кораблей, катеров и судов обеспечения.

Наравне с обустройством причального фронта в республике создается развитая социальная инфраструктура, строится жилье, школы, детские сады, и другие социально значимые объекты.

Некоторые ваши военно-морские объекты становятся маршрутами военно-исторического туризма: база подводных лодок в Балаклаве, "Острова фортов" в Кронштадте. Ходят слухи и о какой-то таинственной кронштадтской подводной гостинице... Раскроете тайны?

Тимур Иванов: Мы совместно с Черноморским флотом завершили масштабную реконструкцию единственного в мире музея - подземной базы подводных лодок в крымской Балаклаве. Как результат: атмосфера аутентичной противоатомной подземной базы дополнена современными мультимедийными технологиями. Увидите там субмарину С-49 проекта 633РВ. Замечу, что на основе проекта 633 строили субмарины в Китае и КНДР, так что это будет интересно и иностранным туристам.

Что касается кронштадтского "Острова фортов", то есть одноименный сайт, там расписаны все нюансы этого грандиозного проекта. О подводных отелях и прочих интригах отвечу так: всему свое время.

Как расцвел "трилистник"

Из Кронштадта опять перенесемся в Северный Ледовитый океан. База "Арктический трилистник" - это единственный в мире объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты?

Тимур Иванов: "Арктический трилистник" расположен на Земле Александры, архипелаг Земля Франца-Иосифа. В этом году там сдали под ключ самый северный в мире крытый бассейн. Это отдельно стоящий уникальный плавательный комплекс с панорамными окнами.

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов: Задачи нам ставят президент и министр обороны, мы их выполняем - в срок или досрочно. Фото: РИА Новости

Вы сказали: отдельно стоящий. После плавания личный состав выходит на улицу и...

Тимур Иванов: Улиц там нет, да и необходимость выходить за пределы комплекса тоже отсутствует. Он - замкнутого цикла. Бассейн соединен с основным зданием базы теплым крытым переходом. Это же Арктика, в 700-х километрах - Северный полюс. Вода для бассейна подается из резервуаров - накопителей, которые пополняются за счет снегоплавильных установок, для ее круглосуточного подогрева, а также постоянной рециркуляции, фильтрации и обеззараживания установлено сложное спецоборудование. Соблюдены все санитарно-гигиенические нормы и требования. Бассейн, созданный за рекордно-короткий срок, позволит военнослужащим в удобное для них время заниматься плаванием. В суровых условиях Арктики это станет хорошим подспорьем для укрепления здоровья.

Отмечу, что "Арктический трилистник" возведен при помощи инновационных и энергоэффективных технологий. Объект максимально экологичен и не наносит никакого ущерба окружающей среде.

Скоро Русское географические общество, которое возглавляет Сергей Шойгу, объявит конкурс вопросов для Геодиктанта-2022. Нет желания поучаствовать? Вы построили самый северный храм. Где он?

Тимур Иванов: Идея Географического диктанта не в угадывании интересных и важных фактов, а в расширении познаний. Поэтому подсказка, думаю, допустима: самый северный православный храм на планете - на Земле Александры. Что же касается геодиктанта, то сотрудники Военно-строительного комплекса традиционно принимают в нем участие. В сорока вопросах Геодиктанта-2021 упомянуты географические точки по всей России, и почти в каждой из них военные строители возводят различные объекты гражданской и военной инфраструктуры. Например, был вопрос о бурятском городе Кяхте - столице "Чайного пути".

Двери ряда "военных новостроек" открыты для гражданских: госпитали по всей стране, противоатомная подземная база для субмарин в Крыму

Сам я писал диктант в штаб-квартире РГО. Обратил внимание, что Сергей Шойгу с особым чувством говорил о Кяхте. Причем озвучивал не общеизвестные истины. У этого города удивительная история, порой неглянцевая, трагичная, кровавая. Это надо знать.

Тимур Иванов: Да, город возник здесь в 1727 году, сначала как Троицкосавский острог, а затем и как крепость. Кяхта - это перекресток культур, европейской, русской, китайской и монгольской. Было время, когда в России весь китайский чай называли кяхтинским. А что интересно, в европейских странах - русским. Современники называли этот купеческий город "Песчаной Венецией". Здесь квартировали герои, отличившиеся в боях за Порт-Артур. Был военный городок "Пламя революции", в котором дислоцировался полк, разгромивший в 1921 году отряды барона Унгерна. И этим полком командовал Константин Рокоссовский, будущий маршал. Сегодня в Кяхте базируется 37-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Специалисты ВСК с опережением графика почти на три месяца выполнили капитальный ремонт двух казарм. Мы перепланировали и перестроили физически и морально устаревшие здания, установили современную охранную и пожарную сигнализации. Но сами здания, свидетели многогранной и не всегда простой истории страны, бережно сохранены.

И гамма-нож, и "КовБАД"

Все устали от пандемии, но обстановка остается сложной, поэтому не могу не спросить о медицине. Что в этом плане построено в прошлом году, что предстоит построить в 2022-м?

Тимур Иванов: В 2020 году в 15 регионах страны были построены 16 многопрофильных медцентров на базе военных госпиталей: укомплектованы и сданы в эксплуатацию в рекордно короткие сроки. После чего, также по поручению президента, наши специалисты построили и сдали еще 15 современных медицинских учреждений "под ключ" уже для нужд субъектов РФ. В настоящее время специалисты Военно-строительного комплекса ведут масштабные работы по возведению крупных медицинских учреждений. В том числе - новый военный госпиталь в Казани на 150 койко-мест. Продолжаем реализацию проекта по созданию единого онкоцентра в Туле на 340 мест пропускной способностью в 400 пациентов в сутки, предназначенного для оказания специализированной помощи жителям региона. В крайне сжатые сроки, всего за 161 день, завершили первый этап реконструкции знаменитого госпиталя имени Бурденко в Москве. В радиологическом корпусе размещаем новейшее медицинское оборудование, например, гамма-нож, являющийся "золотым стандартом" радиохирургии. Аппарат позволяет удалять доброкачественные и злокачественные опухоли, сосудистые патологии головного мозга без использования хирургического инструмента. Всего в мире таких установок около 300.

Испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки, космодром Плесецк, 27 декабря 2021 года. Испытания ракеты "Ангара" идут по плану. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

На Камчатке в Южно-Сахалинске возводим военный госпиталь на 150 мест. Сдаем поэтапно, инфекционное отделение уже принимает пациентов.

В целом военные строители вносят значительный вклад в борьбу с глобальной бедой. И дело не ограничивается исключительно возведением госпиталей и инфекционных отделений. Мы также строим высокотехнологичные, оборудованные по всем международным стандартам лабораторные центры. Пример: военный городок 27-го Научного центра минобороны. Именно здесь военные ученые создали уникальную биологически активную добавку "КовБАД", способную у больного снизить концентрацию COVID-19. Эксперименты показали, что уже на второй день ее использования с пищей количество вируса в носоглотке снижается в два, а на шестой - в 16 раз. Болезнь протекает с меньшими осложнениями. Здесь будут проводить исследования не только существующих, но и новых вирусных угроз. По оценкам экспертов, наша лаборатория по своему оснащению и возможностям - одна из лучших в мире. Для ученых возведено шестиэтажное общежитие квартирного типа. В нем с комфортом разместятся 100 семей военнослужащих.

Что вы пожелали подчиненным, подводя итоги прошлого года? Кстати, сколько у нас военных строителей?

Тимур Иванов: Основные усилия Военно-строительного комплекса в 2021 году были направлены на развитие военной инфраструктуры, в том числе под размещение объектов сил и средств ядерного сдерживания, аэродромной сети от Крыма до арктической Земли Франца-Иосифа, обустройство баз Военно-морского флота от Балтики до Камчатки. Вместе с тем наши специалисты реализовывали и другие не вполне свойственные для минобороны проекты. Мы продолжали успешно воплощать в жизнь культурные, спортивные и другие социально значимые для россиян объекты.

ВСК - сегодня это порядка 30 тыс. сотрудников, это одна из самых эффективных и мощных производственных структур, специалисты которой могут выполнять сложнейшие задачи в любой точке страны и даже за ее пределами. Задачи нам ставят президент и министр обороны. Мы их выполняем: в срок или как это зачастую происходит досрочно. К примеру, на реке Бельбек построен водозабор, обеспечивший в критический момент пресной водой Севастополь, грандиозный памятник Александру Невскому и его дружине на месте Ледового побоища. Ранее в Карелии специалисты ВСК возвели первый в истории республики полноценный пассажирский терминал аэропорта и современный командно-диспетчерский пункт. Все эти объекты - яркие "звездочки" на карте страны труда ВСК. Сегодня очень важно не останавливаться на достигнутом, идти вперед. Только "вира", как говорят строители.