Токаев оценил ущерб от беспорядков в Казахстане в 2-3 млрд долларов

Ущерб от беспорядков в Казахстане может достигать 2-3 миллиардов долларов, считает президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом глава республики заявил в ходе видеоконференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадало около 1 300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин", - передает ТАСС сообщение пресс-службы президента страны.

Там также отметили, что по оценке Касым-Жомарта Токаева, "предварительный экономический ущерб государству может составить 2-3 млрд долларов США".