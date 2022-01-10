Токаев сравнил участников беспорядков в Алма-Ате с гиенами

Произошедшее в Алма-Ате войдет в историю как алмаатинская трагедия, участники беспорядков вели себя, как стая гиен. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Организаторы нападения на Казахстан утроили несколько волн агрессии​​​. На первом этапе состоялись мирные протесты, затем, в частности, в Алма-Ате, были проведены политические митинги, а потом на город из трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики... А потом началось то, что в историю войдет, наверное, как алмаатинская трагедия", - отметил президент Казахстана.

По его словам, "агрессия охватила одновременно 11 регионов, но основной удар террористов был направлен против Алма-Аты". Падение этого крупнейшего города республики города открыло бы путь к захвату юга, а затем всей страны. По мнению Токаева, террористы рассчитывали оттянуть на себя силы правопорядка, чтобы затем нанести удар по столице Казахстана.

"Налицо замысел формирования на нашей территории зоны хаоса с последующим захватом власти​​​. В соответствии с решением совета безопасности Казахстана, основанном на всестороннем анализе правоохранителей и специальных служб, ситуация была квалифицирована как угроза терроризма и акт агрессии", - отметил глава республики.

"С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков в агрессии против Казахстана. Неслучайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя", - указал Токаев.

По его словам, привлечение миротворческих сил ОДКБ позволило местным правоохранительным органам отбить Алма-Ату у террористов. "Хочу подчеркнуть, что ОДКБ показала свою востребованность и эффективность как авторитетная военно-политическая организация, это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств", - заявил Токаев.