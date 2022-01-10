Участники "Новогоднего марафона" прошли более 300 тысяч километров

Стали известны предварительные результаты "Новогоднего марафона", организованного Лигой здоровья нации. В заочных соревнованиях по фоновой ходьбе в этом году участвует более 13,5 тысячи человек. В общей сложности с 30 декабря, когда стартовал марафон, его участники прошли уже почти 300 тысяч километров. Окончательные итоги будут подведены после завершения соревнований 14 января.

Напомним, в этом году соревнования проходят в трех номинациях: "Новогодний марафон", в котором участники борются в личном зачете; "Новогодние командные маршруты здоровья" и "Новогодние семейные маршруты здоровья", где соревнуются команды (например, сослуживцы или соседи) и семьи соответственно. Всего на этот раз соревнуются 13620 участников, которые к полудню 7 января 2022 года все вместе сделали более 41,4 миллиона шагов, пройдя более 293730 километров.

В соревнованиях корпоративных команд в лидеры сразу вышли две самые опытные - "ДОРПРОФЖЕЛ ЮУЖД" и "Администрация Чучковского района", которые победили в Чемпионате России "Человек идущий" в 2021 году. А вот среди семейных команд и в личном зачете продолжается борьба за лидерство.

В "Новогоднем марафоне" за призовые места бьются Алексей Крет (Пестово), Александр Карпенко (Магнитогорск), Валентина Огарева (Москва), Александр Авдеев (Оренбург), Александр Яичников (Москва), Сергей Протасов (Рязань), Константин Гришухин (Новый Уренгой), которые проходят около 70 тысяч шагов в день.

Не первый год в стране идет дискуссия, не стоит ли сократить длинные новогодние каникулы. Мол, россияне проводят их бездарно - переедают, не двигаются, выпивают. Однако в Лиге здоровья нации считают, что 10 дней выходных можно провести с пользой для здоровья, в том числе, соревнуясь в ходьбе.