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10.01.2022 18:33
Рубрика: Общество

Ученые нашли средство для экстренной защиты от коронавируса

Текст: Ирина Невинная
Исследователи из Хельсинского университета разработали молекулу, которая может обеспечить краткосрочную защиту от коронавируса и начинает действовать сразу после введения. Препарат, если его действие подтвердится в результате клинических испытаний, можно будет принимать как "скоропомощное" средство на случай, когда человек оказывается в зоне повышенного риска заражения.
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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"Культивирование клеток и исследования на животных показывают, что новая молекула TriSb92 защищает от коронавирусной инфекции не менее восьми часов даже в случаях высокого риска заражения. В отличие от защиты, которую обеспечивает вакцина, действие TriSb92 начинается сразу после ее введения", - цитируют РИА Новости сообщение на сайте университета.

Препарат может подавлять способность заражать людей у всех известных штаммов коронавируса, включая "омикрон", - рассказала автор исследования Анна Мякеля, подчеркнув, что он не конкурирует с вакциной, а дополняет ее действие.

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