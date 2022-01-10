Ученые нашли средство для экстренной защиты от коронавируса

Исследователи из Хельсинского университета разработали молекулу, которая может обеспечить краткосрочную защиту от коронавируса и начинает действовать сразу после введения. Препарат, если его действие подтвердится в результате клинических испытаний, можно будет принимать как "скоропомощное" средство на случай, когда человек оказывается в зоне повышенного риска заражения.

"Культивирование клеток и исследования на животных показывают, что новая молекула TriSb92 защищает от коронавирусной инфекции не менее восьми часов даже в случаях высокого риска заражения. В отличие от защиты, которую обеспечивает вакцина, действие TriSb92 начинается сразу после ее введения", - цитируют РИА Новости сообщение на сайте университета.

Препарат может подавлять способность заражать людей у всех известных штаммов коронавируса, включая "омикрон", - рассказала автор исследования Анна Мякеля, подчеркнув, что он не конкурирует с вакциной, а дополняет ее действие.