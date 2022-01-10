Ученые предупредили о риске диабета у подростков, переболевших COVID-19

К неутешительным выводам пришли американские ученые: у подростков, которые перенесли коронавирус, сахарный диабет выявляется значительно чаще, чем у их сверстников.

Как следует из публикации Центра по контролю за инфекционными заболеваниями США, ученые проанализировали случаи заболеваемости диабетом среди американцев до 18 лет, зафиксированные с марта 2020 по июнь 2021 года. В рамках исследования были изучены медицинские карты более чем 800 тысяч юных пациентов. Было установлено, что в группе тех, кто перенtс коронавирус, диагноз "сахарный диабет" ставился в 316 случаях на 100 тысяч человек. Среди тех, кто коронавирусом не болел, диабет был выявлен в 118 случаях на 100 тысяч пациентов. Таким образом, неутешительный диагноз после COVID-19 подросткам ставился в 2,6 раз чаще. Более того, ученые также выяснили, что более чем 25 процентов риск диабета возрастает среди тех подростков, кто перенес ОРВИ.

Пока у американских врачей нет однозначного ответа, что же вызывает рост числа случаев диабета среди переболевших коронавирусом подростков. Высказывается гипотеза о том, что это может быть связано с тем, что новые заболевшие - это юноши и девушки, у которых ранее был выявлен преддиабет, это состояние, когда в крови постоянно превышен сахар, но это еще не диабет и при соблюдении рекомендаций врачей до настоящего диабета может и не дойти. Но когда подростки с таким диагнозом заболевали коронавирусом, их поджелудочная железа начинала функционировать в условиях повышенной нагрузки, в тяжелых случаях несовершеннолетние даже переживали цитокиновый шторм, что приводило к изменениям в метаболизме глюкозы и преддиабетическое состояние трансформировалось в диабет.

При лечении коронавируса часто используются стероиды. Согласно второй версии, они могут также вызывать повышение сахара в крови и приводить к развитию диабета.

Но окончательная связь ни с лекарствами, ни с "атакой" коронавируса на поджелудочную железу, не установлена.

Авторы исследования отмечают, что, учитывая повышенные риски, врачам необходимо измерять сахар в крови у подростков, переболевших коронавирусом. Особенно следует насторожиться, если юные пациенты постоянно чувствуют жажду, голод, теряют вес, у них частое мочеиспускание и их регулярно тошнит. Тогда обязательно стоит сдать анализы, чтобы исключить диабет.