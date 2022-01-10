Ученые предупредили о риске диабета у подростков, переболевших COVID-19

Новости

Московские коммунальщики круглосуточно чистят город от снега 09:06
Дептранс Москвы предупредил о вечерних пробках на дорогах 08:35
Военные вывезли из Казахстана уральских хоккеистов 08:27
Кардиолог рассказал о смертельном последствии коронавируса 08:18
Жителей Москвы и Подмосковья 10 января ждет снегопад и легкий мороз 07:55
Жителей Забайкалья пустят в ТЦ только с QR-кодом 07:50
Штамм "омикрон" выявлен еще в одной провинции Китая 07:30
Ущерб от беспорядков в Казахстане превысил 213 миллионов долларов 07:30
Место главы Биробиджана занял 23-летний председатель гордумы 07:25
КНБ Казахстана нейтрализовал две экстремистские ячейки в Алма-Ате 06:32
Госсекретарь Казахстана: Страна столкнулась с гибридной террористической атакой 06:26
В Приморье построят уникальный для России экотехнопарк 06:18
Морозы на Старый Новый год ожидаются лишь в нескольких регионах России 05:45
В китайском Тяньцзине протестируют 14 млн жителей из-за появления "омикрона" 05:35
На Камчатке пьяный пенсионер расстрелял из ружья рыбаков 05:28
"Бесплатные часы" на ГУМ-катке возобновятся 10 января 04:40
Рябков: США некомфортно вести диалог с РФ из-за "глаз и ушей" русофобов НАТО 04:32
В Хабаровском крае создали два природных заказника 04:06
Жители Сахалина ощутили трехбалльное землетрясение 03:58
Врач Колесов: В пандемию стало больше детей с мышечными болями в спине 03:55
Вильфанд: Морозы в Москве продержатся недолго 03:25
Неисправный обогреватель стал причиной серьезного пожара в доме Нью-Йорка 03:10
Антонов призвал демократические силы мира помогать Казахстану 02:35
Университет Хопкинса: В США число случаев COVID-19 превысило 60 млн 01:54
В Бразилии 10 туристов стали жертвами обрушения скалы 01:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
10.01.2022 08:59
Рубрика: Общество

Ученые предупредили о риске диабета у подростков, переболевших COVID-19

Текст: Вера Черенева

К неутешительным выводам пришли американские ученые: у подростков, которые перенесли коронавирус, сахарный диабет выявляется значительно чаще, чем у их сверстников.

Фото: iStock
Найден новый гормон, регулирующий сахар в крови наравне с инсулином

Как следует из публикации Центра по контролю за инфекционными заболеваниями США, ученые проанализировали случаи заболеваемости диабетом среди американцев до 18 лет, зафиксированные с марта 2020 по июнь 2021 года. В рамках исследования были изучены медицинские карты более чем 800 тысяч юных пациентов. Было установлено, что в группе тех, кто перенtс коронавирус, диагноз "сахарный диабет" ставился в 316 случаях на 100 тысяч человек. Среди тех, кто коронавирусом не болел, диабет был выявлен в 118 случаях на 100 тысяч пациентов. Таким образом, неутешительный диагноз после COVID-19 подросткам ставился в 2,6 раз чаще. Более того, ученые также выяснили, что более чем 25 процентов риск диабета возрастает среди тех подростков, кто перенес ОРВИ.

Пока у американских врачей нет однозначного ответа, что же вызывает рост числа случаев диабета среди переболевших коронавирусом подростков. Высказывается гипотеза о том, что это может быть связано с тем, что новые заболевшие - это юноши и девушки, у которых ранее был выявлен преддиабет, это состояние, когда в крови постоянно превышен сахар, но это еще не диабет и при соблюдении рекомендаций врачей до настоящего диабета может и не дойти. Но когда подростки с таким диагнозом заболевали коронавирусом, их поджелудочная железа начинала функционировать в условиях повышенной нагрузки, в тяжелых случаях несовершеннолетние даже переживали цитокиновый шторм, что приводило к изменениям в метаболизме глюкозы и преддиабетическое состояние трансформировалось в диабет.

При лечении коронавируса часто используются стероиды. Согласно второй версии, они могут также вызывать повышение сахара в крови и приводить к развитию диабета.

Но окончательная связь ни с лекарствами, ни с "атакой" коронавируса на поджелудочную железу, не установлена.

Авторы исследования отмечают, что, учитывая повышенные риски, врачам необходимо измерять сахар в крови у подростков, переболевших коронавирусом. Особенно следует насторожиться, если юные пациенты постоянно чувствуют жажду, голод, теряют вес, у них частое мочеиспускание и их регулярно тошнит. Тогда обязательно стоит сдать анализы, чтобы исключить диабет.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Рябков: США некомфортно вести диалог с РФ из-за "глаз и ушей" русофобов НАТО
Антонов призвал демократические силы мира помогать Казахстану
В Роспотребнадзоре заявили, что COVID быстро распространяется среди детей
Токаев сменил двух заместителей председателя КНБ Казахстана
Блинкен: США и РФ могли бы восстановить договоренности по РСМД
Онколог назвал три главных правила профилактики рака для каждого человека
Пять запретов для родителей, которые хотят сохранить хорошие отношения с ребенком