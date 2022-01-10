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10.01.2022 00:58
Рубрика: Общество

Умер бывший начальник Генерального штаба ВС России Анатолий Квашнин

Текст: Юрий Гаврилов, Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8650)
В понедельник, 10 января, на Федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества" будет похоронен бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Герой Российской Федерации генерал армии Анатолий Васильевич Квашнин. Он скончался в Москве на 76-м году жизни.
Генерал армии Анатолий Квашнин внес неоценимый вклад в развитие Вооруженных сил России. Фото: mil.ru Генерал армии Анатолий Квашнин внес неоценимый вклад в развитие Вооруженных сил России. Фото: mil.ru
Генерал армии Анатолий Квашнин внес неоценимый вклад в развитие Вооруженных сил России. Фото: mil.ru

Глава аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин сообщил, что Анатолий Квашнин умер 7 января от COVID-19. Известно, что Анатолий Квашнин в течение месяца боролся с коронавирусом, была даже назначена операция, но в ночь на 7 января произошел инфаркт, и он скончался.

Соболезнования в связи с его кончиной выразил президент Владимир Путин.

"Владимир Путин на протяжении многих лет взаимодействовал с Квашниным, всегда высоко ценил его профессиональные качества и геройский дух", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также глубокие соболезнования в связи с его кончиной выразил министр обороны Сергей Шойгу.

"Ушел из жизни незаурядный человек, истинный патриот. Его судьба - пример верности Родине и воинскому долгу. Он был настоящим профессионалом, успешно выполнявшим самые сложные и ответственные задачи, внесшим неоценимый вклад в развитие Вооруженных сил", - отметил Шойгу.

Ушел из жизни незаурядный человек. Он был профессионалом, успешно выполнявшим самые сложные и ответственные задачи

Анатолий Васильевич Квашнин родился 15 августа 1946 года в Уфе в семье военнослужащего. Пик его военной карьеры - с мая 1997 года по июль 2004 года Анатолий Квашнин был начальником Генерального штаба ВС РФ. В июле 2004 года Анатолий Квашнин был освобожден от должности начальника Генштаба и находился в распоряжении министра обороны РФ Сергея Иванова. В сентябре того же года уволен в запас.

Без дела Анатолий Квашнин не остался. Он был назначен полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе. В сентябре 2010 года он был освобожден от должности полпреда президента, а 15 августа 2011 года вышел в отставку. Жил в Новосибирске.

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