Университет Хопкинса: В США число случаев COVID-19 превысило 60 млн

В Соединенных Штатах количество выявленных за время пандемии случаев заражения коронавирусом превысило 60 миллионов. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

По его данным, в США коронавирусом заразились 60 062 077 человек. Из них скончались - более 837 тысяч, передает РИА Новости. По этим двум показателям страна занимает первое место в мире.

Напомним, в конце декабря в США были зафиксированы максимальные с начала пандемии суточные показатели распространения коронавируса - более 254 тысяч. Эксперт Брауновского университета Ашиша Джа заявлял, что январь в стране "будет очень тяжелым месяцем". По его словам, стоит готовиться к тому, что коронавирусом заразится множество людей. Джа подчеркнул, что особенную опасность COVID-19 представляет для тех, кто до сих пор не вакцинировался.