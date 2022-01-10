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10.01.2022 01:54
Рубрика: В мире

Университет Хопкинса: В США число случаев COVID-19 превысило 60 млн

В Соединенных Штатах количество выявленных за время пандемии случаев заражения коронавирусом превысило 60 миллионов. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

Фото: AFP/Joseph Prezioso
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По его данным, в США коронавирусом заразились 60 062 077 человек. Из них скончались - более 837 тысяч, передает РИА Новости. По этим двум показателям страна занимает первое место в мире.

Напомним, в конце декабря в США были зафиксированы максимальные с начала пандемии суточные показатели распространения коронавируса - более 254 тысяч. Эксперт Брауновского университета Ашиша Джа заявлял, что январь в стране "будет очень тяжелым месяцем". По его словам, стоит готовиться к тому, что коронавирусом заразится множество людей. Джа подчеркнул, что особенную опасность COVID-19 представляет для тех, кто до сих пор не вакцинировался.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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