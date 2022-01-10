Утвержден список школ-инноваторов

Приказом утверждены как новые площадки, так и те, чей статус продлен с прошлого года. Впервые в конкурсе приняли участие более 160 образовательных организаций. Статус ФИП в результате конкурсного отбора получили 18 организаций из 13 субъектов России. Еще 19 продлили свой статус с 2021 года.

Рассмотрение заявок на 2022 год проводилось уже с уточненными критериями отбора, которые позволяют максимально полно оценить перспективы и эффективность предлагаемых проектов. Все эти школы, колледжи, как отдельные, так и на базе вузов, работают по инновационным программам, которые имеют существенное значение для модернизации и развития системы образования.

Система ФИП появилась в конце 90-х годов прошлого века. В основе работы таких школ всегда была научная работа без отрыва от образования и внедрение в процесс обучения последних достижений науки.