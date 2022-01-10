Утвержден список школ-инноваторов

Новости

Рябков: Новый контакт Путина и Байдена пока не прорабатывается 21:06
Сын попавшего в реанимацию Леонида Куравлева уточнил диагноз артиста 21:06
Минцифры: Бесплатная связь в Казахстане будет доступна россиянам 12 -19 января 21:05
Аэропорт Симферополя возобновил прием самолетов после тумана 21:00
Первый канал покажет сериал "Хрустальный", ставший хитом в Сети 20:53
В Минздраве сообщили, за счет кого адаптируется "омикрон" 20:12
Народный артист Леонид Куравлев попал в реанимацию с коронавирусом 20:09
Захарян и Мухин вошли в рейтинг лучших молодых игроков по версии УЕФА 19:52
Австрийский и венгерский дипломаты поблагодарили РФ за эвакуацию из Алма-Аты 19:51
Израиль разрешил россиянам въезд в течение месяца после вакцинации 19:32
"Зенит" объявил о переходе нападающего "Крыльев Советов" Сергеева 19:27
Володин оценил спасение младенца под Новосибирском 19:15
Беларусь и Китай достигли высшей точки сотрудничества 19:00
Токаев оценил ущерб от беспорядков в Казахстане в 2-3 млрд долларов 18:24
Глава Европарламента попал в больницу из-за сбоя иммунной системы 18:23
Генсек ОДКБ посетит Казахстан и встретится с властями страны 18:06
Рябков: Отклонений от сформулированных Россией подходов не будет 18:03
Курс биткоина упал ниже 40 тысяч долларов впервые с 21 сентября 17:56
Курорты Кубани в 2022 году планируют принять 17 млн туристов 17:47
Вузы России продлят сроки сессии для студентов из Казахстана 17:44
Послом РФ в ЦАР назначен Александр Бикантов 17:42
Участники "Новогоднего марафона" прошли более 300 тысяч километров 17:40
МВД объяснило сбои в работе сервисов ГИБДД 17:29
"Лариса Ивановна" из "Мимино" Елена Проклова попала в реанимацию 17:21
Итальянский режиссер снимет байопик об Одри Хепберн 17:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
"С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
"С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
10.01.2022 20:06
Рубрика: Общество

Утвержден список школ-инноваторов

Текст: Евгения Добрынина
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)
Подписан приказ министерства просвещения "О федеральных инновационных площадках". В нем - перечень организаций, отнесенных к федеральным инновационным площадкам (ФИП) в сфере общего образования, среднего профобразования, дополнительного профобразования, а также дополнительного образования детей и взрослых в 2022 году.

Приказом утверждены как новые площадки, так и те, чей статус продлен с прошлого года. Впервые в конкурсе приняли участие более 160 образовательных организаций. Статус ФИП в результате конкурсного отбора получили 18 организаций из 13 субъектов России. Еще 19 продлили свой статус с 2021 года.

Фото: iStock
По каким учебникам теперь будут учить школьников

Рассмотрение заявок на 2022 год проводилось уже с уточненными критериями отбора, которые позволяют максимально полно оценить перспективы и эффективность предлагаемых проектов. Все эти школы, колледжи, как отдельные, так и на базе вузов, работают по инновационным программам, которые имеют существенное значение для модернизации и развития системы образования.

Система ФИП появилась в конце 90-х годов прошлого века. В основе работы таких школ всегда была научная работа без отрыва от образования и внедрение в процесс обучения последних достижений науки.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

Главное сегодня

Минцифры поддержало отмену платы за роуминг для российских абонентов в Казахстане
Послом РФ в ЦАР назначен Александр Бикантов
Путин: Весь контингент ОДКБ будет выведен из Казахстана после завершения миссии
В ВОЗ предрекли три трудных месяца из-за "омикрона"
"Лариса Ивановна" из "Мимино" Елена Проклова попала в реанимацию
Вузы подготовили правила приема на 2022 год
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады