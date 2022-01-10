КНБ Казахстана нейтрализовал две экстремистские ячейки в Алма-Ате

Силовики Казахстана нейтрализовали в городе Алма-Аты две экстремистские ячейки, участвовавшие в беспорядках.

Как передает ТАСС, сейчас Комитет национальной безопасности (КНБ) ищет и задерживает всех, кто нарушал закон. В распространенном КНБ сообщении подчеркивается, что проводятся мероприятия по выяснению обстоятельств совершенных преступлений.

По месту жительства у четырех человек при обыске были обнаружены огнестрельное оружие, травматические и светошумовые гранаты, патроны, религиозная литература и иные доказательства причастности данных лиц к террористическим организациям.

Лидером другой экстремисткой группы был иностранный гражданин. Он активно участвовал в массовых беспорядках, получая указания из-за рубежа. Злоумышленник прибыл в Казахстан для дестабилизации ситуации в мегаполисе и нападений на органы власти и силовые структуры. Сейчас ищут его пособников, добавили в КНБ.