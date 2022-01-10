В Азии назревает новый энергетический кризис

Вслед за газовым кризисом в Европе в этом году может разразиться угольный кризис в Азии. Индонезия, крупнейший в мире экспортер энергетического угля (используемого для выработки электричества), запретила до конца января его отгрузки за границу ради обеспечения внутреннего рынка. Если запрет будет продлен или в азиатских странах начнутся сильные морозы, цены на уголь могут пойти вверх не хуже газовых в Европе, а на рынке может возникнуть его реальный дефицит.

Для стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уголь - основной ресурс для генерации электричества. Сложившаяся ситуация могла бы быть выгодна другим его экспортерам, в том числе России, но реальных возможностей для увеличения отгрузок в АТР ни у кого нет. Например, объемы экспорта угля из нашей страны ограничены возможностями железнодорожной инфраструктуры (БАМа и Транссиба), которая уже в 2021 году работала на пределе - в страны АТР было поставлено 129 млн тонн российского угля. В 2022 году в минэнерго ожидают рост этого показателя, но только на 10 млн тонн. А годовой экспорт угля из Индонезии составляет 480 млн тонн, и большая часть предназначается для стран АТР. Основные покупатели - Китай, Южная Корея, Индия, Япония.

Частично возместить прекращение экспорта угля из Индонезии могла бы Австралия, оставшаяся в прошлом году без китайского рынка (Пекин запретил импорт угля из Австралии по политическим причинам). Но австралийский экспорт уже переориентирован на другие страны региона, в первую очередь Индию, Японию и Южную Корею. Именно с ростом поставок из Австралии связано уменьшение экспорта российского угля в Индию на 15,6% в 2021 году. Кроме этого, почти половину экспорта Австралии составляет коксующийся уголь. Он дороже энергетического, у него другие характеристики, и используется он главным образом в металлургии. В Китае в прошлом году выпадение поставок коксующегося угля из Австралии возместили импортом из США и России.

Из крупных экспортеров остаются еще США, которые, несмотря на декларирование "зеленых" целей, продолжают активно развивать угольную отрасль. Но и у них свободных мощностей осталось немного. В 2021 году экспорт угля из США уже вырос на 30%, а внутреннее потребление - на 18% по сравнению с 2020 годом.

Естественно, возникает вопрос о последствиях. Ситуация может привести к дефициту угля в странах АТР и к росту мировых цен на уголь, но краткосрочному, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. Индонезия может отменить ограничения на экспорт еще до конца января. Даже при всем росте экономики Индонезия потребляет не более 15% добываемого в стране угля и поэтому пристроить на внутреннем рынке все объемы, которые не ушли за рубеж, просто невозможно. Как только угольные склады будут заполнены, экспорт снова будет разрешен, и ждать этого не так долго, предполагает эксперт.

С этим согласен советник отдела по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве РФ Дмитрий Федоренко. От индонезийских поставок угля зависит подавляющее большинство экономик АТР. Высока вероятность, что правительство страны под давлением торговых партнеров, а также компаний-экспортеров угля, ослабит ограничения на экспорт. В случае сохранения запрета на экспорт угля со стороны Индонезии вероятно возникновение дефицита на азиатском угольном рынке и повторения сценария энергетического кризиса в Индии и Китае осенью 2021 года, считает он.

В мировом масштабе рост цен на уголь может подстегнуть дальнейшее подорожание энергоресурсов. Уголь пока самый дешевый ресурс, но при дефиците заменить его можно будет мазутом, дизельным топливом и газом. Учитывая, что дефицитом угля может возникнуть в крупнейших странах-импортерах энергоресурсов, скачок цен на нефть и газ может быть значительным. Причем увеличение спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии вызовет реакцию в Европе, где и без этого биржевые цены на "голубое топливо" бьют рекорды.

При этом, как отметил Федоров, в Китае, Индии и Южной Корее уголь занимает наибольшую долю в генерации электроэнергии. Поэтому нельзя сказать, что сейчас существует альтернатива углю, которая в короткие сроки позволит нивелировать дефицит угля на рынке. Страны АТР неоднородны с точки зрения рисков, связанных с уменьшение предложения угля из-за соотношения источников энергии в электрогенерации: примером является Япония, где доля природного газа больше, чем угля.

Для России как экспортера рост цен на уголь выгоден, хотя и опять встает вопрос о необходимости скорейшей модернизации и расширения железнодорожной инфраструктуры. По мнению Андрианова, также кризис с поставками индонезийского угля - еще один козырь для России в рамках переговоров о строительстве нового маршрута транспортировки газа в Китай: газопровода "Сила Сибири - 2".