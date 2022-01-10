В Бразилии 10 туристов стали жертвами обрушения скалы

В Бразилии часть скалы обрушилась на катера с туристами. ЧП произошло в субботу днем в каньоне неподалеку от города Капитолиу (штат Минас-Жерайс).

Скала рухнула на четыре катера, на которых в момент трагедии находились не менее 34 человек. Два судна затонули. Погибли 10 человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал CNN Brazil.

По данным спасателей, все погибшие находились на одном катере. Еще 23 человека получили ранения различной степени тяжести. Продолжается поисковая операция, в которой задействованы 50 спасателей и 11 ныряльщиков.

По мнению пресс-секретаря службы спасателей штата Минас- Жерайс Педру Аихары, обвал подвергшихся сильной эрозии горных пород спровоцировали обильные осадки в регионе. Не исключается возможность дальнейшего обрушения.

Капитолиу - популярное у отдыхающих место. Рядом с городом расположены живописные каньоны, в которых развит водный туризм. В связи с трагедией мэрия города ввела запрет на отдых на воде.