Новости

Антонов призвал демократические силы мира помогать Казахстану 02:35
Университет Хопкинса: В США число случаев COVID-19 превысило 60 млн 01:54
В Бразилии 10 туристов стали жертвами обрушения скалы 01:25
Песков: Путину своевременно доложат об итогах переговоров с США в Женеве 00:16
В Роспотребнадзоре заявили, что COVID быстро распространяется среди детей 00:08
В Москве за несколько часов сугробы увеличились на два сантиметра 09.01.2022
Землетрясение повредило участок Великой Китайской стены 09.01.2022
"Потрясающе": замглавы МИД РФ о предварительных переговорах с США 09.01.2022
При пожаре в Нью-Йорке погибли 19 человек, включая 9 детей 09.01.2022
Специалисты спорят о том, нужна ли четвертая доза вакцины от COVID 09.01.2022
Вирусолог предупредил о необычной способности "омикрона" 09.01.2022
Две голевые передачи Миранчука помогли "Аталанте" разгромить "Удинезе" 09.01.2022
Китайский вирусолог назвал уязвимую перед "омикроном" группу людей 09.01.2022
В Москве возобновляются работы по капремонту многоквартирных домов 09.01.2022
В Казахстане посмертно награждены погибшие военные и полицейские 09.01.2022
За сутки 30 военнослужащих вылечили от коронавируса 09.01.2022
Еще два самолета Минобороны привезли в Москву россиян из Казахстана 09.01.2022
Еще два самолета Минобороны доставили в Москву по сто человек из Алма-Аты 09.01.2022
Токаев сменил двух заместителей председателя КНБ Казахстана 09.01.2022
За две недели число новых случаев COVID-19 на Кубе выросло в 22 раза 09.01.2022
В Башкирии умер двукратный чемпион паралимпийских игр Ирек Маннанов 09.01.2022
МИД: РФ без гарантий безопасности придется идти на устрашение оппонентов 09.01.2022
Патриарх Кирилл: Зло обретает силу, когда его поддерживают много людей 09.01.2022
Фигурист Михаил Коляда не выступит на чемпионате Европы из-за травмы 09.01.2022
Рябков: Заявления США о возможном нападении РФ на Украину - провокация 09.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
10.01.2022 01:25
Рубрика: В мире

В Бразилии 10 туристов стали жертвами обрушения скалы

Спасательная операция на месте обрушения скалы в штате Минас-Жерайс. Фото: Minas Gerais Fire Department / AFP Спасательная операция на месте обрушения скалы в штате Минас-Жерайс. Фото: Minas Gerais Fire Department / AFP
Спасательная операция на месте обрушения скалы в штате Минас-Жерайс. Фото: Minas Gerais Fire Department / AFP

В Бразилии часть скалы обрушилась на катера с туристами. ЧП произошло в субботу днем в каньоне неподалеку от города Капитолиу (штат Минас-Жерайс).

Фото: AP Photo/Bruna Prado
Правительство Бразилии ужесточило правила въезда в страну

Скала рухнула на четыре катера, на которых в момент трагедии находились не менее 34 человек. Два судна затонули. Погибли 10 человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал CNN Brazil.

По данным спасателей, все погибшие находились на одном катере. Еще 23 человека получили ранения различной степени тяжести. Продолжается поисковая операция, в которой задействованы 50 спасателей и 11 ныряльщиков.

По мнению пресс-секретаря службы спасателей штата Минас- Жерайс Педру Аихары, обвал подвергшихся сильной эрозии горных пород спровоцировали обильные осадки в регионе. Не исключается возможность дальнейшего обрушения.

Капитолиу - популярное у отдыхающих место. Рядом с городом расположены живописные каньоны, в которых развит водный туризм. В связи с трагедией мэрия города ввела запрет на отдых на воде.

В мире Южная Америка Бразилия

Главное сегодня

Антонов призвал демократические силы мира помогать Казахстану
Песков: Путину своевременно доложат об итогах переговоров с США в Женеве
В Роспотребнадзоре заявили, что COVID быстро распространяется среди детей
Токаев сменил двух заместителей председателя КНБ Казахстана
Блинкен: США и РФ могли бы восстановить договоренности по РСМД
МИД РФ: США могут применить новые меры против "Северного потока-2"
Израиль вновь откроет границы для туристов