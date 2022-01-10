В этом году Путин встречал Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа

В этом году из-за пандемии Владимир Путин встречал Рождество в домовой церкви - храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огареве Московской области. В поздравлении, адресованном православным христианам и всем гражданам России, президент подчеркнул: Рождество имеет особый нравственный смысл. К православным обратился и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение", - говорится в послании главы государства.

Путин также отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии России вносят "огромный созидательный, истинно подвижнический вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, патриотического, культурного наследия, в укрепление института семьи и воспитание молодежи".

"Развивается их взаимодействие с государственными и общественными организациями, совершенствуется межрелигиозный диалог, большое внимание уделяется социальному служению, благотворительным и просветительским инициативам. Столь важная, многогранная деятельность достойна искреннего признания", - добавил глава государства.

Сам президент встретил Рождество в Ново-Огареве. Путин посетил праздничное богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа - домовой церкви своей подмосковной резиденции. Там глава государства поставил свечи перед иконой Рождества Христова.

Для президента посещение рождественских служб - ежегодная традиция. Обычно он посещает храмы за пределами Москвы. В этом году решение президента встретить рождество в Ново-Огареве было связано с противоэпидемическими мерами безопасности в условиях пандемии коронавируса, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Вместе с ним были несколько священнослужителей. Причина отсутствия других прихожан одна: эпидемиологические предосторожности", - сказал он.

Напомним, что в прошлом году Путин встретил Рождество в церкви Николы на острове Липно в Новгородской области. В разные годы президент также посещал рождественские службы в храмах Сочи, в Селище Костромской области, в поселке Соломенное в Карелии, в Великом Устюге. В Москве на 7 января Путин оставался лишь дважды: в 2001 году он отстоял службу в храме Христа Спасителя, и в 2000-м - он, тогда еще исполняющий обязанности президента РФ, побывал на праздничной службе в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также обратился к верующим. "Рождество - великий праздник любви и надежды. Поистине, свет Христов просвещает всякого человека, приходящего в мир... Он рассеивает тьму неведения, согревает сердца, наполняя их любовью и благодарностью, вселяет уверенность в то, что Господь всегда с нами, что именно Он нам прибежище и сила", - сказал он, обращаясь к телезрителям, и пожелал им, чтобы "в семьях были мир и лад, а в сердцах царила любовь". А также помощи Божией "в делах на пользу родной стране", и на радость всем, кто нуждается в поддержке и человеческом участии.

Накануне Рождества, в сочельник, совершая службу в храме Христа Спасителя, патриарх призвал верующих молиться за властей, за народ и "весь род человеческий".

- Мы знаем, как много катаклизмов в мире, как много нестроений, как сегодня становится все более и более сложной и опасной международная обстановка, в том числе и вокруг нашей страны. Но мы должны просить Господа, чтобы Он свет своей благодати, этот великий прожектор, указывающий правильный путь, возжег перед очами и власть имущих, и всего нашего народа, да и всего рода человеческого. Потому что только следуя в этом божественном луче света, можно избежать личных, семейных, государственных и иных катаклизмов, - сказал патриарх.

Рождество объединяет людей вокруг высоких духовных ценностей, наполняет сердца радостью, вдохновляет на новые свершения

Совершая великую вечерню накануне Рождества Христова, Предстоятель Русской церкви в обращении к верующим выразил надежду на окончание пандемии: "по милости Божией в ответ на молитвы, в ответ на героические труды тех, кто борется с постигшей нас бедой - пандемией опаснейшей инфекции, - завершится наконец этот непростой период общественной жизни, да и личной жизни каждого человека"

Он отметил, что хоть и активная церковная жизнь в Москве еще не достигла допандемийного уровня, но социальная, молодежная работа идут полным ходом, и не иссякает благотворительность.

Патриарх особенно поблагодарил за труды молодежь и призвал молодых не опускать руки, потому что благодаря их работе на приходах люди имеют возможность увидеть молодое лицо Русской православной церкви. По его словам, "молодежное служение имеет большое миссионерское значение", поскольку далекие от Церкви люди начинают задумываться: почему эти молодые люди там, а меня среди них нет?

Обращаясь к священникам, которые трудятся в "красных зонах", посещают тяжелобольных, напутствуют умирающих, дают человеку последнее благословение, патриарх отметил, что "ни в коем случае нельзя ослабевать в этой пастырской работе".

Говоря о том, что происходит сегодня в нашем обществе, патриарх подчеркнул, что "мы переживаем тяжелое время, время испытаний". Но именно такие времена смывают пену неправильных жизненных установок и все наносное - приспособление к обстоятельствам, малодушие, забвение веры. "Все мы столкнулись с огромной и страшной опасностью, а перед лицом опасности человек мобилизуется. Ведь так было в самые грозные годы войны. Сегодня по милости Божией мы живем в условиях мира, но ведь война с инфекцией - опасной, разрушительной, смертельной - тоже требует мобилизации наших сил и в первую очередь укрепления нашей веры, нашей способности делать добрые дела, нашей готовности со всей серьезностью отнестись к тому факту, что мы называем себя христианами", - сказал патриарх и выразил надежду на то, что трудности нынешнего бытия послужат укреплению веры и возвышению души.

Во время ночного рождественского богослужения патриарх молился об установлении мира в Казахстане. "Сегодня ... я молился, чтобы Господь приклонил милость свою к народу Казахстана, чтобы прекратилась эта междоусобная брань, чтобы водворился мир. И верим, что по милости Божией так и произойдет", - сказал патриарх. Но, по его словам, люди тоже должны употреблять усилия для установления мира. "Всякое установление мира там, где мира нет, требует огромных усилий, и в первую очередь от тех, кто вовлечен в конфликт, требует некоего самоограничения в своих требованиях, в своих устремлениях", - сказал патриарх.