Новости

Токаев: ОДКБ показала свою востребованность и эффективность 12:10
Путин призвал совершенствовать процедуры использования сил ОДКБ 12:08
Лукашенко выступил за наращивание миротворческого потенциала ОДКБ 12:05
Российского актера Вячеслава Чепурченко не пустили на Украину 11:57
Высота сугробов в Москве превысила норму 11:48
Путин: ОДКБ быстро приняла решения, чтобы защитить Казахстан от террористов 11:42
Более 80 тысяч автоматов Калашникова пропали в Африке 11:42
Оперштаб: В Москве выявлено 2 778 новых случаев COVID-19 11:40
В ФСС пояснили, как будут оплачиваться бумажные больничные за 2021 год 11:33
Путин: Казахстан столкнулся с международным терроризмом 11:25
В Казахстане освободили задержанного киргизского музыканта 11:25
На Каспийской флотилии сформировался коллективный иммунитет от COVID-19 11:22
В Эстонии разработают программу примирения соседей 11:19
Зась: Операция в Казахстане показала, что миротворческий потенциал ОДКБ работает 11:18
Европа снизила отбор газа из подземных хранилищ до осеннего уровня 11:16
Более половины российских туристов вернулись из Казахстана 11:16
Собянин рассказал, какой он видит Москву будущего 11:09
Полковника КНБ Казахстана нашли мертвым 11:07
Токаев: Конституционный порядок в Казахстане восстановлен 11:02
В Тюмени по делу об отравлении суррогатом задержаны 10 человек 11:02
В Госдуме оценили слова Блинкена об "угрозе" восстановления СССР 10:56
Токаев заявил, что террористы в Казахстане действовали с особой жестокостью 10:53
Крупнейший пожар в США унес жизни 19 человек 10:53
В столице за праздники выявлено почти 600 нетрезвых водителей 10:48
Названы регионы с самой дешевой мобильной связью 10:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
10.01.2022 11:33
Рубрика: Общество

В ФСС пояснили, как будут оплачиваться бумажные больничные за 2021 год

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Бумажные больничные листы, выданные в 2021 году и закрытые в новом году, будут приняты к оплате, пособие по ним рассчитают по правилам прошлого года, говорится в официальном Telegram-канале Фонда социального страхования (ФСС). При этом в ведомстве обратили внимание, что продлеваться прошлогодний бумажный больничный в этом году может только в электронном виде.

Фото: iStock
Что изменилось в оформлении и оплате больничных с 1 января 2022 года

Также, если бумажный листок нетрудоспособности выдан в 2021 году, в январе 2022 года закрыт, а затем возникла необходимость аннулирования и выдачи его дубликата, то этот документ будет оформлен только в электронном виде.

В фонде напомнили, что с этого года привычный бланк бумажного бюллетеня отменяется, все больничные будут выдаваться только в электронном виде. По требованию пациента на бумаге ему предоставят лишь выписку с номером цифрового документа. Врачи будут подписывать документ электронной подписью и размещать в информационной системе ФСС, к которой с 1 января 2022 года должны быть подключены все работодатели. Через нее они узнают об открытии, продлении или закрытии электронного листка нетрудоспособности заболевшему работнику.

После закрытия больничного пособие поступит человеку напрямую от ФСС без отвлечения средств работодателя. Его максимальный размер в 2022 году составляет 2572 рублей 60 копеек в день (около 80 тысяч рублей в месяц), а минимальный размер за месяц не может быть меньше МРОТ (минимальный размер оплаты труда) или 13 890 рублей.

Женщинам, которые оформили больничный по беременности и родам, также больше не нужно его предоставлять работодателю и писать заявление на выплату пособия. Фонд социального страхования переведет деньги автоматически, сведения он получит от медорганизации, информацию о рождении ребенка - из информационной системы органов ЗАГС.

Общество Здоровье Экономика Страхование Госфонды и контрольные органы Фонд социального страхования Правила выдачи и оплаты больничного

Главное сегодня

Токаев: Беспорядки в Казахстане стали попыткой государственного переворота
Выезд на встречную полосу стал уголовно наказуемым
ВТБ объявил о повышении ставок по ипотеке до двузначного уровня
Антонов призвал демократические силы мира помогать Казахстану
В Роспотребнадзоре заявили, что COVID быстро распространяется среди детей
Онколог назвал три главных правила профилактики рака для каждого человека
Пять запретов для родителей, которые хотят сохранить хорошие отношения с ребенком