В ФСС пояснили, как будут оплачиваться бумажные больничные за 2021 год

Бумажные больничные листы, выданные в 2021 году и закрытые в новом году, будут приняты к оплате, пособие по ним рассчитают по правилам прошлого года, говорится в официальном Telegram-канале Фонда социального страхования (ФСС). При этом в ведомстве обратили внимание, что продлеваться прошлогодний бумажный больничный в этом году может только в электронном виде.

Также, если бумажный листок нетрудоспособности выдан в 2021 году, в январе 2022 года закрыт, а затем возникла необходимость аннулирования и выдачи его дубликата, то этот документ будет оформлен только в электронном виде.

В фонде напомнили, что с этого года привычный бланк бумажного бюллетеня отменяется, все больничные будут выдаваться только в электронном виде. По требованию пациента на бумаге ему предоставят лишь выписку с номером цифрового документа. Врачи будут подписывать документ электронной подписью и размещать в информационной системе ФСС, к которой с 1 января 2022 года должны быть подключены все работодатели. Через нее они узнают об открытии, продлении или закрытии электронного листка нетрудоспособности заболевшему работнику.

После закрытия больничного пособие поступит человеку напрямую от ФСС без отвлечения средств работодателя. Его максимальный размер в 2022 году составляет 2572 рублей 60 копеек в день (около 80 тысяч рублей в месяц), а минимальный размер за месяц не может быть меньше МРОТ (минимальный размер оплаты труда) или 13 890 рублей.

Женщинам, которые оформили больничный по беременности и родам, также больше не нужно его предоставлять работодателю и писать заявление на выплату пособия. Фонд социального страхования переведет деньги автоматически, сведения он получит от медорганизации, информацию о рождении ребенка - из информационной системы органов ЗАГС.