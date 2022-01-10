В Госдуме предложили отменить роуминг для россиян в Казахстане

Операторам связи следует отменить плату за международный роуминг для российских абонентов в Казахстане в период с 5 по 19 января. С таким предложением депутаты обратились в Минцифру.

С инициативой выступили единороссы, входящие в комитет Госдумы по информполитике, сообщил глава думского комитета Александр Хинштейн. Лимит бесплатных разговоров и СМС с Россией предлагается установить в пределах двух часов в сутки.

В своем Telegram-канале он уточнил, что это касается и тех, кто находился в республике в указанный период и уже отбыл.

Политик пояснил, что в чрезвычайной ситуации граждане вынуждены были продолжительное время дозваниваться до российских диппредставительств, авиакомпаний, а также многократно связываться с родными и друзьями.

"В условиях международного роуминга все это вылилось в весьма ощутимые расходы для людей, и без того переживших серьезные испытания", - добавил Хинштейн.

Депутаты предварительно уже проработали предложения по отмене оплаты роуминга с руководством Минцифры, и алгоритм их реализации ожидается в ближайшее время.

Глава комитета также пояснил, какой механизм предлагается для тех, кто уже оплатил роуминг. По его словам, для таких абонентов должен быть сделан перерасчет, а потраченные средства зачтены при будущих платежах.