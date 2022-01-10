В Казахстане скончались три высокопоставленных представителя правоохранительных органов

В Казахстане в понедельник скончались сразу три высокопоставленных представителя правоохранительных органов.

Как проинформировали в МВД республики, был найден мертвым руководитель департамента полиции Жамбылской области генерал Жанат Сулейманов. Ведется расследование, как отмечают местные СМИ, он мог покончить с собой.

Сегодня также было найдено тело полковника комитета национальной безопасности Казахстана Азамата Ибраева. Труп был обнаружен во дворе его дома в Нур-Султане.

Третий случай произошел в Алма-Ате. У заместителя начальника управления полиции Турксибского района города полковника Таната Назанова случился инфаркт.