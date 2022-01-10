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Рубрика: В мире

В Казахстане скончались три высокопоставленных представителя правоохранительных органов

Текст: Юрий Когалов
В Казахстане в понедельник скончались сразу три высокопоставленных представителя правоохранительных органов.
Фото: Turar Kazangapov/Anadolu Agency via Getty Images Фото: Turar Kazangapov/Anadolu Agency via Getty Images
Фото: Turar Kazangapov/Anadolu Agency via Getty Images

Как проинформировали в МВД республики, был найден мертвым руководитель департамента полиции Жамбылской области генерал Жанат Сулейманов. Ведется расследование, как отмечают местные СМИ, он мог покончить с собой.

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Сегодня также было найдено тело полковника комитета национальной безопасности Казахстана Азамата Ибраева. Труп был обнаружен во дворе его дома в Нур-Султане.

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