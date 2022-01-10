В Казахстане заявили, что ситуация в стране стабилизирована и находится под контролем

Ситуация в Республике Казахстан стабилизирована и находится под контролем. Об этом заявили в пресс-службе Комитета национальной безопасности.

В ведомстве рассказали о том, что с позиции Республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз. Все административные объекты в Алма-Ате Кызылорде, Талдыкоргане и Таразе, которые были захвачены террористами, освобождены.

В пресс-службе отметили, что обеспечена безопасность особо важных, стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов.

В настоящее время "проводятся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков".