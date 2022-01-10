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10.01.2022 14:01
Рубрика: Власть

В Кремле не видят подвижек по переговорам в "нормандском формате"

Текст: Владимир Кузьмин
В Кремле не видят прорывов и серьезных продвижений по итогам прошедших 6 января консультаций советников "нормандского формата", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Во встрече участвовали замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. "Сам по себе факт разговора - он позитивен, но сама субстанция, содержание переговоров по-прежнему, конечно, скорее относится к категории сложных и буксующих вопросов", - прокомментировал Песков прошедшую дискуссию.

Представитель Кремля также сообщил, что в графике президента России пока нет разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, но уровень контактов очень оперативный, поэтому звонок может быть согласован очень быстро.

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