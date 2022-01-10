В МВД назначены новые руководители территориальных органов

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил своего нового заместителя Александра Кравченко и новых руководителей двух территориальных органов МВД России.

В пресс-центре МВД России сообщили, что представление новых руководителей прошло в режиме онлайн - на видео-конференц-связи.

Так, были представлены руководящему составу ведомства генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко, министр внутренних дел по Республике Северная Осетия - Алания генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев и начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков. Указы об их назначении президент России Владимир Путин подписал в конце декабря 2021 года.

Как сообщил глава МВД России, его новый заместитель Александр Кравченко начал службу в органах внутренних дел более сорока лет назад рядовым милиционером. Свыше десяти лет он работал в подразделениях уголовного розыска, впоследствии возглавлял один из райотделов в Ростове-на-Дону, областную Госавтоинспекцию, а затем криминальную милицию в том же регионе. С 2008 года и до момента назначения на должность замминистра был начальником ГУ МВД России по Волгоградской области. Что важно, на Александра Кравченко будет возложена и организация деятельности дежурных частей. Ведь именно сюда в первую очередь обращаются граждане, и от профессионализма дежурной смены зависит очень многое, включая раскрытие преступлений по горячим следам.

Решение многих задач тесно связано с работой экспертно-криминалистических подразделений, которые также поручено курировать Александру Кравченко. Это одна из наиболее наукоемких служб ведомства.

- К примеру, все активнее внедряются в повседневную практику органов внутренних дел компьютерные экспертизы. С учетом изменений в структуре преступности их количество будет только возрастать, - напомнил Владимир Колокольцев. - Мы должны быть к этому готовы. Имею в виду, в том числе, обучение специалистов и приобретение необходимого оборудования.

Министр внутренних дел поставил первоочередные задачи перед новыми руководителями МВД по РСО-Алания и ГУ МВД России по Челябинской области, которые получили назначения в порядке ротации. Ими стали Андрей Сергеев и Михаил Скоков.

Они тоже начинали рядовыми милиционерами, были участковыми инспекторами, много лет работали в уголовном розыске, в том числе боролись с организованной преступностью.