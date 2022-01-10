В новогоднюю ночь большинство телезрителей страны смотрели Первый канал

Новогодние телерейтинги, как и итоговые рейтинги основных вещателей года, всегда событие. Как раз во вторую неделю года обнародованы цифры - как и что смотрели телезрители в новогоднюю ночь. Согласно этим показателям, Первый стал самым популярным телеканалом в последний день 2021 года.

Доля телесмотрения Первого в ночной прайм 31 декабря (23.00 - 01.00) составила 29,3% (у канала "Россия 1" - 17,6%, у НТВ - 13,9%). При этом новогодний эфир Первого канала показал более высокие цифры, чем за все последние годы. Кто не разбирается в цифрах - поясним. Новогодняя ночь - это время, когда у экранов собирается, как правило, вся семья. Показатели обычно самые высокие за год. А новогоднее обращение президента России среди людей телевизионных, как правило, точка отсчета - его преодолеть по рейтингам мало кому удается в течение года.

Таким образом, самым рейтинговым эфирным событием 31 декабря (как, впрочем, и по итогам всего года) стало новогоднее обращение президента России, которое на Первом канале посмотрело как минимум в два с лишним раза больше зрителей, чем то же эфирное событие на других каналах. Шоу "Новогодняя ночь. 30 лет спустя" собирало на Первом больше всего зрителей как до, так и после полуночи. В общей сложности новогоднее шоу Первого с любимыми хитами 90-х посмотрело около трети зрителей страны.

А лавры самого популярного новогоднего фильма в этом году достались картине "Иван Васильевич меняет профессию", который показали также на Первом канале. Что касается фильма "Ирония судьбы...", в этом году очередь показывать главный новогодний фильм года была у канала "Россия 1". И по иронии судьбы - тот канал, который показывает фильм, проигрывает в целом битву рейтингов новогодней ночи.

Топ 5 программ за 31 декабря 2021 года, по данным Mediascope, по стране, которые смотрели в городах с населением от ста тысяч человек, зрители возраста от 4 лет и старше, выглядит так.

1. Новогоднее обращение президента России, Первый канал

2. Новогодняя ночь на Первом, Первый канал

3. Новогоднее обращение президента России, "Россия 1"

4. "Иван Васильевич меняет профессию", Первый канал

5. "Бриллиантовая рука", "Россия 1".

В десятке самых рейтинговых эфирных событий по итогам всего 2021 года вновь лидерство у Первого канала. В 2021 году лидерами телесмотрения стали новогодние эфирные события, а также Военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который Первый канал на протяжении многих лет не только показывает, но и снимает.

Топ-10 программ за 2021 год, по данным Mediascope, по стране, в городах с населением от ста тысяч человек, зрители возраста от 4 лет и старше: