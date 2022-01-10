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Рубрика: Культура

В новогоднюю ночь большинство телезрителей страны смотрели Первый канал

Текст: Сусанна Альперина
Новогодние телерейтинги, как и итоговые рейтинги основных вещателей года, всегда событие. Как раз во вторую неделю года обнародованы цифры - как и что смотрели телезрители в новогоднюю ночь. Согласно этим показателям, Первый стал самым популярным телеканалом в последний день 2021 года.
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости

Доля телесмотрения Первого в ночной прайм 31 декабря (23.00 - 01.00) составила 29,3% (у канала "Россия 1" - 17,6%, у НТВ - 13,9%). При этом новогодний эфир Первого канала показал более высокие цифры, чем за все последние годы. Кто не разбирается в цифрах - поясним. Новогодняя ночь - это время, когда у экранов собирается, как правило, вся семья. Показатели обычно самые высокие за год. А новогоднее обращение президента России среди людей телевизионных, как правило, точка отсчета - его преодолеть по рейтингам мало кому удается в течение года.

Фото: предоставлено Первым каналом
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Таким образом, самым рейтинговым эфирным событием 31 декабря (как, впрочем, и по итогам всего года) стало новогоднее обращение президента России, которое на Первом канале посмотрело как минимум в два с лишним раза больше зрителей, чем то же эфирное событие на других каналах. Шоу "Новогодняя ночь. 30 лет спустя" собирало на Первом больше всего зрителей как до, так и после полуночи. В общей сложности новогоднее шоу Первого с любимыми хитами 90-х посмотрело около трети зрителей страны.

А лавры самого популярного новогоднего фильма в этом году достались картине "Иван Васильевич меняет профессию", который показали также на Первом канале. Что касается фильма "Ирония судьбы...", в этом году очередь показывать главный новогодний фильм года была у канала "Россия 1". И по иронии судьбы - тот канал, который показывает фильм, проигрывает в целом битву рейтингов новогодней ночи.

Топ 5 программ за 31 декабря 2021 года, по данным Mediascope, по стране, которые смотрели в городах с населением от ста тысяч человек, зрители возраста от 4 лет и старше, выглядит так.

  • 1. Новогоднее обращение президента России, Первый канал 
  • 2. Новогодняя ночь на Первом, Первый канал
  • 3. Новогоднее обращение президента России, "Россия 1" 
  • 4. "Иван Васильевич меняет профессию", Первый канал 
  • 5. "Бриллиантовая рука", "Россия 1".

В десятке самых рейтинговых эфирных событий по итогам всего 2021 года вновь лидерство у Первого канала. В 2021 году лидерами телесмотрения стали новогодние эфирные события, а также Военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который Первый канал на протяжении многих лет не только показывает, но и снимает.

Топ-10 программ за 2021 год, по данным Mediascope, по стране, в городах с населением от ста тысяч человек, зрители возраста от 4 лет и старше:

  • 1. Новогоднее обращение президента России, Первый канал
  • 2. "Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя", Первый канал
  • 3. "Парад Победы", Первый канал
  • 4. "День Победы. Праздничный канал", Первый канал
  • 5. Футбол Евро-2020, Италия - Англия, "Россия 1"
  • 6. "Новогоднее обращение президента России", "Россия 1"
  • 7. "Иван Васильевич меняет профессию", Первый канал
  • 8. "Местное время", "Россия 1"
  • 9. "Угрюм-река", Первый канал
  • 10. "Маска", НТВ
Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Новый год

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