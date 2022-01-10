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10.01.2022 16:00
Рубрика: Культура

В новом сезоне сериала "Эйфория" накал страстей усилится

Текст: Сусанна Альперина

Сегодня, 10 января, в России, в онлайн-кинотеатре Амедиатека вышел новый - второй - сезон популярного сериала "Эйфория". Подростковая драма стала настоящим хитом и номинировалась на главные мировые премии. Второго сезона ждали с нетерпением и дождались. Что известно о продолжении?

Фото: ТНТ
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Авторы обещают, что второй сезон "Эйфории" покажет, как главные герои и героини будут разгребать последствия бурных драм, отгремевших в предыдущих сериях. По словам ведущей актрисы проекта - Зендеи, шоураннер Сэм Левинсон "написал красивый второй сезон сериала". Сам создатель сериала намекает на то, что накал страстей только усилится: Ру, главную героиню, "ждет большое и трудное путешествие". Во втором сезоне сериала "Эйфория" студии HBO к актерскому составу присоединились Минка Келли ("Огни ночной пятницы"), начинающий актер Деметриус "Лил Мич" Фленори-младший и рэпер Доминик Файк.

Между тем

Сегодня же, на Амедиатеке выходит новый сезон сериала "Праведные Джемстоуны". Интервал между первым и вторым сезоном был достаточно продолжительным. Первый вышел в августе 2019 года. В новом сезоне - о том, к чему привели внутрисемейные разборки хитрых телепроповедников. Смогут ли они уладить конфликты? Когда паства раскусит их? К актерскому составу сериала HBO присоединились комик Эрик Андре ("Шоу Эрика Андре") и актер Джейсон Шварцман ("Убить скуку").

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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