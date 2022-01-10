В ПФР назвали условия назначения пенсии в 2022 году

Для выхода на пенсию по старости в 2022 году необходимо соблюдение нескольких условий.

Так, в наступившем году на пенсию могут выходить женщины, достигшие возраста 56 лет и 6 месяцев (родившиеся во втором полугодии 1965 года), и мужчины в возрасте 61 года и 6 месяцев (родившиеся во втором полугодии 1960 года).

При этом, как напоминает Пенсионный фонд России на своей странице в соцсети "ВКонтакте", для назначения страховой пенсии нужно иметь стаж не менее 13 лет и 23,4 пенсионных коэффициента.

Напомним, что до 2028 года действует переходный период по установлению пенсионного возраста. С 2028 года женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины - в 65 лет.

С 1 января страховые пенсии в России выросли на 5,9%. А средний размер страховой пенсии превысил 17 тысяч рублей.

В 2023 году страховые пенсии должны будут увеличиться на 5,6%, в 2024 году - на 5,5%.