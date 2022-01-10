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10.01.2022 16:09
Рубрика: Власть

В Подмосковье простились с генералом армии Анатолием Квашниным

Текст: Юрий Гаврилов
В понедельник, 10 января, на Федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества" состоялась церемония прощания с Героем России генералом армии Анатолием Квашниным. В траурных мероприятиях участвовали секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков, другие руководители военного ведомства, ветераны Вооруженных сил.

На траурном митинге Николай Патрушев напомнил, что, будучи начальником Генерального штаба, а также полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе, Анатолий Васильевич Квашнин также являлся членом Совета безопасности Российской Федерации и активно участвовал в его работе. "По своим личным деловым качествам он служил образцом для тех, кто с ним работал. Ему можно было поручать самые сложные дела и, казалось бы, в безвыходных ситуациях он находил такие решения, которые приводили к положительным результатам", - отметил Патрушев.

Фото: Борис Приходько / РИА Новости
Путин выразил соболезнования в связи со смертью генерала армии Квашнина

Он добавил, что Анатолий Васильевич много сделал для развития Сибирском федеральном округе. "Конечно, это связано с тем, что он мог брать на себя ответственность. Он любил людей, любил жизнь, всегда поддерживал свое физическое состояние, увлекался спортом. После общения с ним всегда было вдохновение. Светлая память останется с нами, и она будет вдохновлять нас на добрые дела", - заключил Секретарь Совета безопасности РФ.

Статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков, в свою очередь, выразил глубокие соболезнования родственникам умершего. "Вся его жизнь была посвящена защите нашего Отечества, укреплению обороноспособности страны и развитию Вооруженных сил России", - сказал Панков. Он также отметил неоценимый личный вклад генерала Квашнина в разгром бандформирований и восстановление конституционного порядка на Северном Кавказе.

"Близко знавшие Анатолия Васильевича офицеры и генералы отмечают его требовательность, твердость характера умения принимать решения в самых сложных ситуациях. Жизнь и деятельность генерала армии Анатолия Квашнина является ярким примером служения Отечеству для современного поколения офицеров. Память о нем всегда состоится в наших сердцах", - сказал Панков на церемонии прощания.

Ранее глубокие соболезнования в связи с кончиной Анатолия Квашнина выразили президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава военного ведомства назвал Анатолия Васильевича незаурядным человеком и истинным патриотом, примером служения Родине и верности воинскому долгу. По оценке министра, Квашнин "был настоящим профессионалом, успешно выполнявшим самые сложные и ответственные задачи, внесшим неоценимый вклад в развитие Вооруженных сил РФ".

Анатолий Васильевич Квашнин умер 7 января в возрасте 75 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Он родился 15 августа 1946 года в семье военнослужащего в городе Уфе Башкирской ФССР РСФСР (ныне Башкортостан). С началом операции в Чечне возглавил Объединенную группировку российских войск. С февраля 1995 года являлся командующим войсками Северо-Кавказского военного округа. С 1997 по 2004 год возглавлял Генеральный штаб. С 2004 по 2010 был полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе. В 2000-2010 годах Квашнин входил в Совет безопасности РФ.

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