В Подмосковье ждут еще одну волну COVID-19

С учетом того, как распространяется штамм "омикрон" среди жителей зарубежных стран, следующая волна COVID-19 настигнет россиян в период с февраля по апрель 2022 года.

Такими прогнозами поделилась министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"Если темпы вакцинации и ревакцинации будут плохими, новая волна настигнет нас в середине февраля, если хорошими - в середине апреля. Волна все равно будет, но какой она будет - зависит только от нас", - сказала Стригункова на заседании правительства Подмосковья. Она подчеркнула, что на сегодняшний день вакцинацию от коронавируса прошли 4,2 миллиона жителей области, но у 1,5 миллиона человек со дня прививки уже прошел год или более. Министр попросила не забывать о своевременной поддержке иммунитета и вовремя проходить ревакцинацию.