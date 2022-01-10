В Роспотребнадзоре заявили, что COVID быстро распространяется среди детей

Самое широкое распространение коронавируса COVID-19 наблюдается среди детей, заявила в эфире канала "Россия 1" замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По её словам, "среди детей очень низок уровень иммунитета", и именно в группах невакцинированных "мы видим и наибольшее распространение, и наиболее тяжелое течение" заболевания.

Ранее сообщалось, что дети стали чаще заболевать COVID-19, так как вирус стал вести себя агрессивнее.