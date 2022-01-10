В России отрегулируют рынок семян

Новая редакция закона о семеноводстве поможет в том числе побороть импортозависимость России от зарубежных семян. Закон об этом публикует "Российская газета".

Закон о семеноводстве не касается дачников, использующих семена для собственных нужд. Но он важен для российского АПК. Документ, в частности, регламентирует основные процессы по производству, хранению, реализации, транспортировке и использованию семян растений, а также по их импорту и экспорту из России. В новой редакции определены базовые понятия ("семена", "сорт", "гибрид" и многие другие).

Закон запрещает ввозить и использовать для посевов в России семена, содержащие ГМО. Для борьбы с фальсификатом будет создана федеральная государственная информационная система. Документ предполагает создание госреестра селекционных достижений, допущенных к использованию. Кроме того, в новой редакции предусмотрена необходимость оформления удостоверений о качестве семян сельхозрастений.

Предыдущая версия закона была принята еще в 1997 году и нуждалась в обновлении. Новая редакция долго и бурно обсуждалась в отраслевом сообществе. В результате в окончательную версию были внесены принципиальные изменения - исключены необходимость лицензирования и сертификации семян как избыточные меры. Лицензирование заменяется реестром производителей семян, сертификация - удостоверением качества.

Закон должен создать условия для развития рынка семян в России и повышения их качества. Власти неоднократно обращали внимание на слабую обеспеченность российского АПК отечественными семенами. Семена некоторых культур полностью завозятся из-за рубежа.

Новые нормы закона вступят в силу с 1 сентября 2023 года.