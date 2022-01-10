В России стартовала программа капитального ремонта школ

- Программа в этом году охватит 1306 объектов в 79 регионах России, - отметил Сергей Кравцов. - Это будут не только ремонтные работы - программа подразумевает масштабное развитие школ: закупку оборудования, повышение квалификации учителей. Все это позволит создать комфортную и современную образовательную среду.
За два следующих года капремонт должны сделать не менее чем в трех тысячах школ России.
- Объем работ беспрецедентный, уже с января должны быть объявлены конкурсы, проработан вопрос с подвозом детей в другие школы на время ремонта, причем так, чтобы образовательный процесс не нарушался, - подчеркнул министр.
По словам Сергея Кравцова, к разработке дизайнерских решений обязательно нужно привлекать и школьников, и учителей, и родителей. Проект должен быть максимально открытым.
Напомним, по поручению президента до конца 2026 года в рамках госпрограммы "Развитие образования" отремонтируют 7,3 тысячи зданий школ. В федеральном бюджете на это заложено более 500 миллиардов рублей.