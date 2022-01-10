В России стартовала программа капитального ремонта школ

Министр просвещения России Сергей Кравцов открыл программу капремонта школ, инициированную президентом России. Старт был дан в Карелии, где министр проинспектировал проведение капитального ремонта в Шуйской средней общеобразовательной школе N1 Прионежского района республики.

- Программа в этом году охватит 1306 объектов в 79 регионах России, - отметил Сергей Кравцов. - Это будут не только ремонтные работы - программа подразумевает масштабное развитие школ: закупку оборудования, повышение квалификации учителей. Все это позволит создать комфортную и современную образовательную среду.

За два следующих года капремонт должны сделать не менее чем в трех тысячах школ России.

- Объем работ беспрецедентный, уже с января должны быть объявлены конкурсы, проработан вопрос с подвозом детей в другие школы на время ремонта, причем так, чтобы образовательный процесс не нарушался, - подчеркнул министр.

По словам Сергея Кравцова, к разработке дизайнерских решений обязательно нужно привлекать и школьников, и учителей, и родителей. Проект должен быть максимально открытым.

500 миллиардов рублей заложено в федеральном бюджете на капремонт школ

Напомним, по поручению президента до конца 2026 года в рамках госпрограммы "Развитие образования" отремонтируют 7,3 тысячи зданий школ. В федеральном бюджете на это заложено более 500 миллиардов рублей.