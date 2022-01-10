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10.01.2022 10:25
Рубрика: В мире

В США назвали бесполезных для НАТО членов альянса

Текст: Юрий Когалов

Далеко не все члены НАТО полезны альянсу. Как пишет обозреватель журнала The National Interest, старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер, некоторые союзники слишком слабы и в военном отношении являются иждивенцами США.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Речь, по его словам, идет об Албании, Словении, Черногории и Северной Македонии. "Это маленькие, слабые, часто бесполезные в военном отношении иждивенцы", - так охарактеризовал эти страны Карпентер. Эксперт считает союз США с ними потенциальной ловушкой, которая может втянуть Америку в ненужные военные столкновения.

При этом внешнюю политику самих Соединенных Штатов он сравнил с пользователем Facebook, который без разбора добавляет людей в список друзей. "Неразборчивость в приобретении слабых партнеров в сфере безопасности США была очевидна даже во время "холодной войны", а в эпоху после ее окончания эта тенденция стала еще более заметной. Наиболее остро этот недостаток проявился в связи с кампанией Вашингтона по расширению НАТО на Восточную Европу. С середины 1990-х администрация США активно работала над "пополнением зверинца" новыми членами НАТО, и делала это с еще меньшей избирательностью и здравым смыслом, чем большинство людей при добавлении друзей на Facebook", - отметил Карпентер.

"Эти партнеры не просто неуместны с точки зрения безопасности США; они являются потенциально опасными "растяжками", которые могут спровоцировать конфликт между Соединенными Штатами и обладающей ядерным оружием Россией", - добавил эксперт. Он напомнил, что истории известны "примеры, когда такие клиенты втягивали своих покровителей в опустошительные и ненужные войны". Так началась Первая мировая война.

Как обратил внимание Карпентер, "решение президента Джорджа Буша-младшего поддержать заявки трех прибалтийских республик на членство в НАТО было и остается крайне провокационным для России". "Одним из важнейших способов снижения опасности вооруженных столкновений между великими державами является проявление взаимного уважения к соответствующим сферам влияния. Вашингтон неоднократно нарушал этот принцип, подталкивая НАТО к расширению вплоть до границ России", - подчеркнул аналитик.

"В силу размера и расположения прибалтийские республики не являются надежным стратегическим активом для Соединенных Штатов. Они были бы практически беспомощны, если бы Россия предприняла против них военные шаги. Такие страны не являются "союзниками" США в каком-либо значимом смысле; они являются уязвимыми иждивенцами, которые при этом могут спровоцировать войну между НАТО и Россией", - указал Карпентер.

К такому столкновению чуть не привели события в Грузии в 2008 году. А сейчас аналогичную угрозу создает Украина. Как обратил внимание эксперт, Киев совершает провокационные военные жесты по отношению к своему могущественному соседу. "Именно так мошенник-иждивенец может втянуть своего мощного защитника в катастрофическую войну", - отметил он.

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