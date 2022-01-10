В США назвали бесполезных для НАТО членов альянса

Далеко не все члены НАТО полезны альянсу. Как пишет обозреватель журнала The National Interest, старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер, некоторые союзники слишком слабы и в военном отношении являются иждивенцами США.

Речь, по его словам, идет об Албании, Словении, Черногории и Северной Македонии. "Это маленькие, слабые, часто бесполезные в военном отношении иждивенцы", - так охарактеризовал эти страны Карпентер. Эксперт считает союз США с ними потенциальной ловушкой, которая может втянуть Америку в ненужные военные столкновения.

При этом внешнюю политику самих Соединенных Штатов он сравнил с пользователем Facebook, который без разбора добавляет людей в список друзей. "Неразборчивость в приобретении слабых партнеров в сфере безопасности США была очевидна даже во время "холодной войны", а в эпоху после ее окончания эта тенденция стала еще более заметной. Наиболее остро этот недостаток проявился в связи с кампанией Вашингтона по расширению НАТО на Восточную Европу. С середины 1990-х администрация США активно работала над "пополнением зверинца" новыми членами НАТО, и делала это с еще меньшей избирательностью и здравым смыслом, чем большинство людей при добавлении друзей на Facebook", - отметил Карпентер.

"Эти партнеры не просто неуместны с точки зрения безопасности США; они являются потенциально опасными "растяжками", которые могут спровоцировать конфликт между Соединенными Штатами и обладающей ядерным оружием Россией", - добавил эксперт. Он напомнил, что истории известны "примеры, когда такие клиенты втягивали своих покровителей в опустошительные и ненужные войны". Так началась Первая мировая война.

Как обратил внимание Карпентер, "решение президента Джорджа Буша-младшего поддержать заявки трех прибалтийских республик на членство в НАТО было и остается крайне провокационным для России". "Одним из важнейших способов снижения опасности вооруженных столкновений между великими державами является проявление взаимного уважения к соответствующим сферам влияния. Вашингтон неоднократно нарушал этот принцип, подталкивая НАТО к расширению вплоть до границ России", - подчеркнул аналитик.

"В силу размера и расположения прибалтийские республики не являются надежным стратегическим активом для Соединенных Штатов. Они были бы практически беспомощны, если бы Россия предприняла против них военные шаги. Такие страны не являются "союзниками" США в каком-либо значимом смысле; они являются уязвимыми иждивенцами, которые при этом могут спровоцировать войну между НАТО и Россией", - указал Карпентер.

К такому столкновению чуть не привели события в Грузии в 2008 году. А сейчас аналогичную угрозу создает Украина. Как обратил внимание эксперт, Киев совершает провокационные военные жесты по отношению к своему могущественному соседу. "Именно так мошенник-иждивенец может втянуть своего мощного защитника в катастрофическую войну", - отметил он.