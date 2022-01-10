Видео: Миротворцы в Казахстане охраняют объекты с помощью беспилотников

Минобороны РФ распространило новые видеокадры того, как российские подразделения миротворческого контингента ОДКБ выполняют задачи по охране важных государственных и социально-значимых объектов в Казахстане.

Съемку в ведомстве сопроводили сообщением, что солдаты и офицеры ВДВ с момента переброски в Алма-Ату занимаются обеспечением безопасности международного аэропорта "Алматы".

"Военнослужащие в круглосуточном режиме несут службу на постах и наблюдательных вышках, осуществляют патрулирование территории и периметра аэропорта на БТР в составе групп, а также осуществляют контроль в районе международного аэропорта с помощью расчетов беспилотных летательных аппаратов", - отметили в Минобороны.

Там добавили, что наши военные вместе с коллегами из Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана охраняют в Казахстане теплоэлектростанции, хлебокомбинаты, телецентры, предприятия водоснабжения и другие важные объекты. Контролировать обстановку в районах выполнения задач миротворцам ОДКБ помогает информация, полученная в ходе воздушной разведки с использованием комплексов беспилотной авиации.