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10.01.2022 21:18
Рубрика: Власть

Видео: Миротворцы в Казахстане охраняют объекты с помощью беспилотников

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ распространило новые видеокадры того, как российские подразделения миротворческого контингента ОДКБ выполняют задачи по охране важных государственных и социально-значимых объектов в Казахстане.

Фото: Russian Defence Ministry / AFP
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Съемку в ведомстве сопроводили сообщением, что солдаты и офицеры ВДВ с момента переброски в Алма-Ату занимаются обеспечением безопасности международного аэропорта "Алматы".

"Военнослужащие в круглосуточном режиме несут службу на постах и наблюдательных вышках, осуществляют патрулирование территории и периметра аэропорта на БТР в составе групп, а также осуществляют контроль в районе международного аэропорта с помощью расчетов беспилотных летательных аппаратов", - отметили в Минобороны.

Там добавили, что наши военные вместе с коллегами из Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана охраняют в Казахстане теплоэлектростанции, хлебокомбинаты, телецентры, предприятия водоснабжения и другие важные объекты. Контролировать обстановку в районах выполнения задач миротворцам ОДКБ помогает информация, полученная в ходе воздушной разведки с использованием комплексов беспилотной авиации.

Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР Казахстан Правительство Минобороны РГ-Видео

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