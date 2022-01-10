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Владельцы iPhone столкнулись с серьезной уязвимостью

Текст:   Виктория Чернышева
10.01.2022,  
21:00
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

Специалисты компании ZecOps обнаружили опасную угрозу для владельцев iPhone. Злоумышленники нашли способ получить доступ к личным данным, которые есть на смартфоне.

Как уточняет портал Mydrivers, вирус под названием NoReboot внедряет вредоносный код в фоновые процессы SpringBoard, backboardd и InCallService. Они задействованы в перезагрузке смартфона.

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Злоумышленники, получившие доступ к устройству, имитируют процесс выключения или перезагрузки. iPhone не реагирует ни на какие действия владельца - например, касание экрана и нажатие клавиш. На экране появляется значок загрузки смартфона. В это же время хакеры получают доступ к личным данным, камере и микрофону устройства.

NoReboot пока нельзя исправить. Как уточняют специалисты, вирус не использует ошибок, и может проникнуть на iPhone любой модели и с любой версией iOS. Вернуть управление смартфоном можно только с помощью жесткой перезагрузки - нажатию кнопок громкости и включения/выключения.

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