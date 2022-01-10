Врач Колесов: В пандемию стало больше детей с мышечными болями в спине

Детей с мышечными болями в спине стало больше в период пандемии из-за дистанционного обучения. Об этом РИА Новости рассказал руководитель отделения патологии позвоночника Центрального института травматологии и ортопедии имени Приорова, доктор медицинских наук, профессор Сергей Колесов.

Он пояснил, что при обучении дома дети много сидят и меньше двигаются, мышцы не развиваются, что ведет к появлению мышечного дисбаланса. Нужно двигаться, тогда таких проблем не будет, отметил врач.

По его словам, обязательно нужно делать базовый комплекс физических упражнений: отжиматься, подтягиваться, приседать, наклоняться. Все это позволит держать мышцы в тонусе. "Хорошо, если ребенок занимается спортом, полезны для осанки - волейбол, баскетбол, лыжи, плаванье, коньки", - подчеркнул специалист.

Определить, что у ребенка начинаются проблемы с позвоночником, родители могут самостоятельно. Признаками являются асимметрия, разная высота плеч, наклон головы, деформация грудной клетки. Важно своевременно обращаться к врачам за помощью.