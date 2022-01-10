Врач порекомендовала продукты для защиты от вирусов и простуды

Новости

Московские коммунальщики круглосуточно чистят город от снега 09:06
Дептранс Москвы предупредил о вечерних пробках на дорогах 08:35
Военные вывезли из Казахстана уральских хоккеистов 08:27
Кардиолог рассказал о смертельном последствии коронавируса 08:18
Жителей Москвы и Подмосковья 10 января ждет снегопад и легкий мороз 07:55
Жителей Забайкалья пустят в ТЦ только с QR-кодом 07:50
Штамм "омикрон" выявлен еще в одной провинции Китая 07:30
Ущерб от беспорядков в Казахстане превысил 213 миллионов долларов 07:30
Место главы Биробиджана занял 23-летний председатель гордумы 07:25
КНБ Казахстана нейтрализовал две экстремистские ячейки в Алма-Ате 06:32
Госсекретарь Казахстана: Страна столкнулась с гибридной террористической атакой 06:26
В Приморье построят уникальный для России экотехнопарк 06:18
Морозы на Старый Новый год ожидаются лишь в нескольких регионах России 05:45
В китайском Тяньцзине протестируют 14 млн жителей из-за появления "омикрона" 05:35
На Камчатке пьяный пенсионер расстрелял из ружья рыбаков 05:28
"Бесплатные часы" на ГУМ-катке возобновятся 10 января 04:40
Рябков: США некомфортно вести диалог с РФ из-за "глаз и ушей" русофобов НАТО 04:32
В Хабаровском крае создали два природных заказника 04:06
Жители Сахалина ощутили трехбалльное землетрясение 03:58
Врач Колесов: В пандемию стало больше детей с мышечными болями в спине 03:55
Вильфанд: Морозы в Москве продержатся недолго 03:25
Неисправный обогреватель стал причиной серьезного пожара в доме Нью-Йорка 03:10
Антонов призвал демократические силы мира помогать Казахстану 02:35
Университет Хопкинса: В США число случаев COVID-19 превысило 60 млн 01:54
В Бразилии 10 туристов стали жертвами обрушения скалы 01:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
10.01.2022 08:37
Рубрика: Общество

Врач порекомендовала продукты для защиты от вирусов и простуды

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чтобы поддержать организм в зимний период, специалисты советуют употреблять некоторые виды продуктов, которые помогут усилить защиту от вирусов и простуды.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Нутрициолог рассказала, кому не следует есть красную рыбу

Об этом сообщает РИА Новости. В частности, врач-терапевт Фаллахи Нуржахан рассказала о пользе рыбы, в которой содержится большое количество витамина D. Речь идет, например, о лососе, нерке, тунце и сардине.

Эксперт также посоветовала употреблять кисломолочные продукты с пробиотиками и лактобактериями и квашенную капусту, содержащую большое количество аскорбиновой кислоты и пробиотиков. При этом не следует забывать и о белковой пище, в том числе, о животном белке. "Он обеспечивает нас многими аминокислотами, которые важны для иммунитета", - отмечает Нуржахан.

Зимой большое значение имеет также употребление свежих овощей и фруктов.

"Чем лучше вы продумаете и разнообразите свой рацион, тем меньше будет вероятность простудных заболеваний в холодный сезон", - резюмирует врач.

При проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Рябков: США некомфортно вести диалог с РФ из-за "глаз и ушей" русофобов НАТО
Антонов призвал демократические силы мира помогать Казахстану
В Роспотребнадзоре заявили, что COVID быстро распространяется среди детей
Токаев сменил двух заместителей председателя КНБ Казахстана
Блинкен: США и РФ могли бы восстановить договоренности по РСМД
Онколог назвал три главных правила профилактики рака для каждого человека
Пять запретов для родителей, которые хотят сохранить хорошие отношения с ребенком