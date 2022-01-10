Врач порекомендовала продукты для защиты от вирусов и простуды

Чтобы поддержать организм в зимний период, специалисты советуют употреблять некоторые виды продуктов, которые помогут усилить защиту от вирусов и простуды.

Об этом сообщает РИА Новости. В частности, врач-терапевт Фаллахи Нуржахан рассказала о пользе рыбы, в которой содержится большое количество витамина D. Речь идет, например, о лососе, нерке, тунце и сардине.

Эксперт также посоветовала употреблять кисломолочные продукты с пробиотиками и лактобактериями и квашенную капусту, содержащую большое количество аскорбиновой кислоты и пробиотиков. При этом не следует забывать и о белковой пище, в том числе, о животном белке. "Он обеспечивает нас многими аминокислотами, которые важны для иммунитета", - отмечает Нуржахан.

Зимой большое значение имеет также употребление свежих овощей и фруктов.

"Чем лучше вы продумаете и разнообразите свой рацион, тем меньше будет вероятность простудных заболеваний в холодный сезон", - резюмирует врач.

При проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.