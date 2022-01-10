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10.01.2022 17:44
Рубрика: Общество

Вузы России продлят сроки сессии для студентов из Казахстана

Текст: Мария Агранович

Российские вузы меняют условия сдачи сессии для своих студентов, которые сейчас находятся в Казахстане. Крупные университеты РФ предложили учащимся продлить сроки сессии, составить индивидуальные планы, если они не смогут вернуться к началу семестра, сообщает ТАСС.

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Например, Уральский федеральный университет (УрФУ) уже продлил для таких студентов сроки сдачи зимней сессии. "Сроки экзаменов будут корректироваться в зависимости от работы интернета в Казахстане и восстановления авиасообщения с Россией", - сообщает пресс- служба вуза. Сейчас из 667 студентов УрФУ, уехавших на праздники в Казахстан, 120 уже вернулись в Екатеринбург. Всего же в вузе учатся порядка 1 300 студентов из Казахстана.

В Новосибирском и Астраханском технических госуниверситетах студентам дадут возможность сдать сессию дистанционно, если есть такая возможность. Если нет - ее сроки будут изменены в индивидуальном порядке. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) открыл круглосуточную горячую линию для всех студентов из Казахстана для получения информации о возвращении в университет и по вопросам, связанным с обучением.

О готовности пойти студентам навстречу в сложившейся ситуации сообщили в Крымском, Балтийском и Северном Арктическом федеральных университетах, в Кубанском госуниверситете,

А вот в Петрозаводском госуниверситете сессию сдвигать не будут: большинство студентов из Казахстана не уезжали на новогодние каникулы на родину.

Общество Образование Классный час с Марией Агранович Массовые беспорядки в Казахстане

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