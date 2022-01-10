За космическим мусором будут следить фотоны

Новейшие технологии фотоники и оригинальные способы наземной обработки оптической информации, разработанные специалистами холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос"), будут использоваться для контроля за космическим мусором.

Очистка орбиты от отработавших свой срок искусственных спутников Земли, различных космических объектов и их фрагментов - одна из наиболее актуальных на сегодня задач. С помощью оптических сигналов и системы их обработки можно будет находить, распознавать, идентифицировать, измерять размеры и рассчитывать траекторию движения даже обломков небольшого размера.

Наблюдение за "космическим мусором" будут вести наземные оптические телескопы. Проект предполагает строительство оптоэлектронной системы контроля с использованием трех последовательно связанных информационных каналов и технологии апертурного синтеза для увеличения угла обзора.

По словам автора проекта, главного научного сотрудника экспертно-аналитического центра РКС профессора Константина Свиридова, предложенное решение сможет гарантированно искать, измерять и идентифицировать фрагменты космического мусора различного размера.

В настоящее время на орбитах Земли находится космический мусор общей массой более семи тысяч тонн. По оценкам экспертов, если собрать его весь, то получится более семи тысяч тонн - это вес груженого железнодорожного состава из более чем 70 вагонов.

В космосе хаотично движутся свыше 13 тысяч объектов, размер которых превышает 20-30 см. Из них лишь примерно 7 процентов - космические аппараты. Все остальное - гигантская свалка, раскиданная по орбитам: "мертвые" спутники, обломки конструкций, элементы, которые сопутствуют выведению аппаратов и которые образуются при их разрушении.

Как рассказывают специалисты, наиболее засорена низкоорбитальная область околоземного космического пространства высотой до 2000 км. А именно она чаще всего используется для работы космических аппаратов.