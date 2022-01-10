Захарова: Видеоконференция лидеров ОДКБ разъяснила ситуацию в Казахстане

Представители Госдепа и Белого дома после видеоконференции лидеров стран-членов ОДКБ больше не смогут прятаться за формулировками о непонимании ситуации в Казахстане, на какой основе власти республики обратились за помощью в ОДКБ. В ходе саммита были даны ответы на все возможные вопросы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Время покажет на "Первом канале".

"В течение часа главы государств в рамках ОДКБ рассказали всему миру, как они отреагировали, и каковы международно-правовые основы данного решения, как они оценивают саму ситуацию, как она развивалась. Мне кажется, ответили на все вопросы, которые и были, или гипотетически могли возникнуть", - отметила дипломат. По ее словам, было странно слышать от госсекретаря США или официального представителя Белого, что они не понимают, что же происходит в Казахстане. "Это удивительно, обычно они всегда все понимают", - обратила внимание Захарова.

Как подчеркнула представитель МИД РФ, больше американцы не смогут прятаться за формулировку о непонимании ситуации.

Она также обратила внимание на "уникальный характер" саммита, прошедшего в видеоформате. Весь мир сегодня видел, на каких правовых основаниях, исходя из каких принципиальных соображений, как организация в целом, так и каждая ее страна-участница принимала решение о вводе миротворческого контингента ОДКБ, указала Захарова. "Президент Казахстана предоставил полную хронологию событий, которые развивались в его стране​​​... и рассказал с фактами на руках, как мирный протест, как мирные демонстрации... вдруг были отодвинуты экстремистами, которые полностью извратили ситуацию и пытались превратить обстановку в стране в настоящий хаос", - отметила дипломат.

Напомним, в первых числах января в стране начались митинги против повышения цен на автомобильный газ, которые переросли в столкновения с полицией, начались нападения на госучреждения. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. В беспорядках пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ.