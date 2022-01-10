Жители трех районов Волгограда остались без горячей воды

В Тракторозаводском районе Волгограда на трубопроводе технического водоснабжения произошла утечка. Об этом сообщили в пресс-службекомпании "Концессии водоснабжения".

По предварительной информации, причиной нарушения могли стать подвижки грунта, вызванные колебаниями температуры воздуха. При помощи тяжелой спецтехники специалисты готовят подъездные пути для выполнения земляных работ.

Холодное водоснабжение потребителей на период проведения работ сохраняется, подача ресурса организована по второму трубопроводу аналогичного диаметра 120 сантиметров. Теплоснабжение также осуществляется в штатном режиме.

А вот подача горячей воды приостановлена. Эта труба идет к водоочистным сооружениям, обеспечивающим три района. На период ликвидации течи воспользоваться "красным" краном не смогут потребители Краснооктябрьского, а также в ряде домов Тракторозаводского и Дзержинского районов.