Знаниям и компетенциям россиян дадут финансовую оценку

Уже в этом году с помощью нового сервиса "Биржа навыков" на портале "Работа в России" соискатели смогут проследить, как поменяется их средняя зарплата на рынке труда после получения новых знаний и умений, рассказали "Российской газете" в Минтруде.

Создать систему оценки квалификации поможет мониторинг трудоустройства выпускников. В ведомстве напомнили, что с этого года запущена программа поддержки моложеной занятости, которая включает мероприятия по ранней профориентации, приобретению первых практических навыков, поощрению работы и предпринимательства в период учебы, а также снижению молодежной безработицы. Кроме того, начнется тестирование системы для перевода в электронный вид производственной практики. Это облегчит студентам поиск выбора компании, где можно будет применить полученные знания и "отточить" свои навыки.

Некоторые категории граждан смогут бесплатно получить новые навыки и компетенции. Обучение за счет средств федерального бюджета в рамках федерального проекта "Содействие занятости" смогут пройти россияне до 35 лет, которые после завершения учебы или военной службы более 4 месяцев не смогли трудоустроиться, молодые люди без профессионального или высшего образования или находящиеся под риском увольнения, студенты последних курсов высших и средних профессиональных учебный заведений, если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности, а также женщины в декрете с детьми младше семи лет и граждане старше 50 лет.

Подать заявление на переобучение можно на портале "Работа в России". Планируется, что воспользоваться правом на него смогут около 145 тысяч человек, не считая тех, кто сможет получить новые навыки и знания за счет бюджетов регионов.