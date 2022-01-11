"Аэрофлот" возобновляет полеты в Караганду, Актобе и Костанай

С 15 января авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет рейсы из Москвы в Актобе, с 16 января самолеты перевозчика начнут полеты в Костанай, а с 17 января - в Караганду. Об этом говорится в сообщении "Аэрофлота".

В компании уточнили, что из-за действующих ограничений на территории Казахстана рейсы в Актобе и Караганду будут временно выполняться по скорректированному графику. Также вплоть до 18 января по скорректированному графику выполняются рейсы и в Нур-Султан. Полеты в этом направлении были возобновлены 10 января. Далее перевозчик планирует вернуться к привычному расписанию в направлении столица Казахстана. При этом уточняется, что о возобновлении полетов в Алма-Ату, Актау и Шымкент авиакомпания сообщит дополнительно.

Также в "Аэрофлоте" сообщили, что пассажиры, не оформившие возврат на ранее отмененные рейсы перевозчика, могут связаться с контакт-центром компании для первоочередного бронирования на возобновляемые рейсы.

Ранее сегодня генконсульство РФ в Алмате сообщило, что в связи с предельной заполненностью эвакуационных бортов Минобороны РФ, вылетающих из Алма-Аты на аэродром Чкаловский 11 января 2022 года, регистрация пассажиров в ближайшее время прекращается. Генконсульство пообещало дополнительно проинформировать, если поступят сведения о новых вывозных рейсах.