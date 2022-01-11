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11.01.2022 10:30
Рубрика: Экономика

Аналитик рассказал, когда надо продавать рубли

Текст: Матвей Линник
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Если человеку не нужны наличные рубли на запланированные покупки, то лучше перевести часть этих денег в валюту. Об этом агентству "Прайм" рассказал начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.

Фото: iStock
Эксперт рассказал, когда будет выгодно продавать доллары

"Вернуться всегда успеете. Если рубли нужны, то покупайте их. Не важно, холодильник вы хотите на них приобрести или государственные облигации", - объяснил эксперт.

Вопрос покупки и продажи валюты также зависит от объемов и целей. По словам специалиста, если речь идет о небольшой сумме, то выбор момента не принципиален. Если же у человека есть крупные сбережения в долларах, то стоит опираться на теорию вероятности.

"Если вы решите продавать завтра, то вероятность того, что сможете продать дороже, составляет 95%. Ненамного дороже, но, если надо избавиться от 100 тысяч долларов, выигрыш будет существенным. Если подождете неделю, то вероятность успешного исхода будет 62%, две недели - 58%", - отметил Шеин.

Вне зависимости от объемов средств, их надо держать в активах, приносящих доход. В противном случае инфляция будет ежедневно "съедать" сбережения, подытожил аналитик.

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