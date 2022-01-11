Аналитик рассказал, когда надо продавать рубли

Если человеку не нужны наличные рубли на запланированные покупки, то лучше перевести часть этих денег в валюту. Об этом агентству "Прайм" рассказал начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.

"Вернуться всегда успеете. Если рубли нужны, то покупайте их. Не важно, холодильник вы хотите на них приобрести или государственные облигации", - объяснил эксперт.

Вопрос покупки и продажи валюты также зависит от объемов и целей. По словам специалиста, если речь идет о небольшой сумме, то выбор момента не принципиален. Если же у человека есть крупные сбережения в долларах, то стоит опираться на теорию вероятности.

"Если вы решите продавать завтра, то вероятность того, что сможете продать дороже, составляет 95%. Ненамного дороже, но, если надо избавиться от 100 тысяч долларов, выигрыш будет существенным. Если подождете неделю, то вероятность успешного исхода будет 62%, две недели - 58%", - отметил Шеин.

Вне зависимости от объемов средств, их надо держать в активах, приносящих доход. В противном случае инфляция будет ежедневно "съедать" сбережения, подытожил аналитик.