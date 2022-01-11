Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 483-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Принят Государственной Думой 15 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 18, ст. 2560, 2576; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3538; N 30, ст. 4152; N 31, ст. 4418, 4430; N 49, ст. 6953; N 51, ст. 7490; N 52, ст. 7798; 2020, N 9, ст. 1138; N 15, ст. 2239; N 29, ст. 4518; N 30, ст. 4738; N 31, ст. 5018; 2021, N 1, ст. 18, 75; N 9, ст. 1469; N 24, ст. 4183; N 27, ст. 5061, 5094, 5171, 5183; N 47, ст. 7739) следующие изменения:

1) абзац первый подпункта 1 пункта 1 после цифр "11" дополнить цифрами ", 11-1";

2) в пункте 11 слова "не проводятся" заменить словами "не проводится", слова "страховых премий," исключить;

3) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

"11-1. Идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенная идентификация клиента - физического лица не проводятся при осуществлении операций по приему от клиентов - физических лиц страховых премий, если сумма таких премий не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, а в отношении страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и договору добровольного страхования средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта) 40 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).";

4) в абзаце первом пункта 12 слова "не проводятся" заменить словами "не проводится";

5) в пункте 15:

а) в абзаце первом слова "другой кредитной организации," исключить, слова "а также предоставления" заменить словами "и предоставления", дополнить словами ", а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах";

б) абзац второй дополнить словами ", а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах";

6) в пункте 15-1:

а) в абзаце первом слова "идентификации или упрощенной" заменить словами "идентификации клиента или упрощенной", слова "а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца" заменить словами "идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах";

б) в абзаце втором слова "а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца" заменить словами "идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах";

7) в пункте 15-2:

а) в абзаце первом слова "Кредитная организация, микрофинансовая" заменить словом "Микрофинансовая", слова "идентификации или упрощенной" заменить словами "идентификации клиента или упрощенной", слова "а также" исключить, слова "потребительского кредита (займа), предоставляемого клиенту - физическому лицу посредством перевода денежных средств в соответствии с законодательством о национальной платежной системе" заменить словами "займа, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах";

б) абзац второй после слов "бенефициарного владельца" дополнить словами ", обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах";

в) абзац третий после слов "бенефициарного владельца" дополнить словами ", обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах";

8) пункт 15-6 дополнить словами ", обновление информации о нем";

9) пункт 15-7 дополнить словами ", а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах";

10) в пункте 15-8:

а) в абзаце первом слова "а также проведение" исключить, дополнить словами ", а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах";

б) абзац второй дополнить словами ", а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах";

в) абзац третий дополнить словами ", а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах";

г) абзац четвертый дополнить словами ", а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах";

д) абзац пятый дополнить словами ", а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах";

е) абзац шестой дополнить словами ", а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах";

11) дополнить пунктами 15-9 и 15-10 следующего содержания:

"15-9. Кредитная организация, страховой брокер, организация федеральной почтовой связи, общество взаимного страхования, негосударственный пенсионный фонд вправе поручать на основании договора, в том числе многостороннего, кредитной организации проведение идентификации клиента, упрощенной идентификации клиента - физического лица, идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.

Ломбард, кредитный потребительский кооператив, в том числе сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, вправе поручать на основании договора, в том числе многостороннего, кредитной организации проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а при заключении договора потребительского займа упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.

15-10. Лизинговая компания, организация, осуществляющая скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения), организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, оператор по приему платежей, коммерческая организация, заключающая договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента, оператор связи, имеющий право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, оператор связи, занимающий существенное положение в сети связи общего пользования, который имеет право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, вправе поручать на основании договора, в том числе многостороннего, кредитной организации проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.";

12) в пункте 16 цифры "15-8" заменить цифрами "15-10";

13) пункты 18 и 19 изложить в следующей редакции:

"18. В случае несоблюдения установленных требований по идентификации или упрощенной идентификации лицо, которому в соответствии с пунктами 15 - 15-2, 15-6 - 15-10 настоящей статьи поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, несет ответственность в соответствии с договором, заключенным с организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, поручившей проведение идентификации или упрощенной идентификации, включая взыскание неустойки (штрафа, пеней). В случае несоблюдения установленных требований по обновлению информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах лицо, которому в соответствии с пунктами 15 - 15-2, 15-6 - 15-10 настоящей статьи поручено обновление такой информации, несет ответственность в соответствии с договором, заключенным с организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, поручившей обновление такой информации, включая взыскание неустойки (штрафа, пеней). Несоблюдение установленных требований по идентификации или упрощенной идентификации, обновлению информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах также может являться основанием для одностороннего отказа организации, поручившей проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление такой информации, от исполнения договора с лицом, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление такой информации. Несоблюдение банковским платежным агентом требований по идентификации или упрощенной идентификации является основанием для одностороннего отказа кредитной организации от исполнения договора с указанным банковским платежным агентом.

19. Лицо, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации в соответствии с пунктами 15 - 15-2, 15-6 - 15-10 настоящей статьи, должно передавать организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, поручившей проведение идентификации или упрощенной идентификации, в полном объеме сведения, полученные при проведении идентификации или упрощенной идентификации, в порядке, предусмотренном договором, незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней со дня получения таких сведений лицом, которое проводило идентификацию или упрощенную идентификацию. Лицо, которому поручено обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в соответствии с пунктами 15 - 15-2, 15-6 - 15-10 настоящей статьи, должно передавать организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, поручившей обновление такой информации, в полном объеме сведения, полученные при проведении обновления такой информации, в порядке, предусмотренном договором, незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней со дня получения таких сведений лицом, которое проводило обновление такой информации.";

14) пункт 110 после слов "иностранная страховая организация" дополнить словами ", страховой брокер, кредитный потребительский кооператив, в том числе сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, общество взаимного страхования, негосударственный пенсионный фонд, ломбард, поручившие проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах,", слова "или упрощенной идентификации" заменить словами ", упрощенной идентификации, обновление такой информации";

15) подпункт 2 пункта 112 после слов "и (или) номера полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица," дополнить словами "и (или) номера водительского удостоверения,";

16) абзац пятый пункта 54 изложить в следующей редакции:

"Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе с согласия клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца подтверждать достоверность сведений, полученных в ходе их идентификации, и обновлять информацию о них с использованием единой системы идентификации и аутентификации.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин