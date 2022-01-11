Ассамблея народов Евразии призвала все народы Казахстана жить в мире

Ассамблея народов Евразии (АНЕ), чья задача - развивать многостороннее сотрудничество и народную дипломатию, во главе с экс-главой ФТС РФ Андреем Бельяниновым 11 января выпустила обращение к Казахстану по следам произошедших там протестов.

"От имени Международного союза неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии", объединяющего представителей из 45 стран континента, обращаюсь к дружественному народу Казахстана с выражением поддержки и сочувствия ввиду сложной ситуации, сложившейся в вашей стране, - говорится в обращении (есть в распоряжении "РГ") - Главное богатство Казахстана заключается в многообразии и уникальности его народа, в утверждаемых в стране базовых духовно-нравственных ценностях, общих для всего человечества, в едином стремлении народа Казахстана к миру".

Также в документе сказано, что "Казахстан всегда был гостеприимным домом для представителей многих национальностей континента и следовал принципам добрососедства, создавая модель целостного гражданского общества… строил миролюбивое интернациональное государство как связующее звено в культурных, гуманитарных и экономических отношениях между Европой и Азией".

АНЕ призывает Казахстан "не позволить деструктивным силам разрушить достижения, которые годами создавались вашими руками, и ввергнуть вашу прекрасную родину в хаос и беззаконие".

Также Ассамблея призывает "оказать посильную поддержку общественным институтам Казахстана в восстановлении стабильности, во имя единения людей доброй воли на принципе дружбы и сотрудничества без различия этнической, расовой, национальной принадлежности, вероисповедания, социального положения, политических, мировоззренческих и идеологических убеждений".