Берлускони поборется за президентское кресло

Экс-премьер, а ныне лидер партии "Вперед, Италия!", неутомимый Сильвио Берлускони в свои 85 лет имеет неплохие шансы стать новым, 13-м президентом Итальянской Республики, в функции которого входит не управление страной, а исполнение важнейшей роли модератора, вступающего в игру во время традиционных для Апеннин политических кризисов.

Срок полномочий действующего главы государства Серджо Маттареллы истекает 3 февраля. И хотя первый тур выборов назначен на 24 января, ни один из двух главных претендентов на этот пост - Кавальере Берлускони и действующий глава Кабмина Марио Драги - свои амбиции пока официально не подтвердили.

При всем при том, что оба ввиду своего колоссального опыта, а также известности в Италии и далеко за ее пределами занимают лидирующие позиции во всех без исключения опросах. Так, по данным института общественного мнения Piepoli, как бывший глава ЕЦБ, так и экс-премьер могут вскоре оказаться в президентском Квиринальском дворце с вероятностью в 40 процентов.

Берлускони не раз прозрачно намекал на то, что готов вернуться в "большую политику", где трижды премьер (это абсолютный рекорд для Италии) чувствует себя как рыба в воде. Как утверждают местные СМИ, накануне он специально приехал в Рим, чтобы заняться поиском необходимых голосов главным образом среди политических оппонентов. Ведь для победы Кавальере нужно заручиться поддержкой двух третей коллегии выборщиков, состоящих из почти тысячи депутатов обеих палат парламента и представителей регионов.

Удастся ли Берлускони выиграть эту, возможно, главную битву в его богатой биографии, предсказать практически невозможно.