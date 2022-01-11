Берлускони пригрозил выйти из коалиции, если премьера Драги изберут президентом

За две недели до первого тура президентских выборов экс-премьер, лидер партии "Вперед, Италия!" и один из главных претендентов на пост главы государства Сильвио Берлускони выдвинул ультиматум.

Кавальере клятвенно пообещал вывести свою партию из правительственной коалиции, если действующий премьер Марио Драги будет избран президентом Италии. Заявление Берлускони появилось как раз в тот момент, когда политические силы пытаются определиться со своими кандидатами.

Главными претендентами на данный момент считаются 85-летний Берлускони и 74-летний Драги. За них, согласно свежим опросам, готовы проголосовать 39 и 50 процентов итальянцев соответственно. При этом есть обозреватели, которые не исключают, что, поскольку выборы президента нередко бывают непредсказуемыми, новым президентом страны может впервые стать женщина.

Напомним, что тайное голосование с участием более 1 тыс. парламентариев и региональных представителей начнется 24 января. В первых трех турах голосования для избрания нужно получить две трети голосов. А для победы в четвертом и последующих турах, достаточно набрать 50 процентов и один голос.