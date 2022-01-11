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11.01.2022 22:10
Рубрика: Общество

Более 200 НИИ и вузов получат гранты на обновление приборной базы в 2022 году

Текст: Мария Набиркина

В 2022 году 205 научных и образовательных организаций получат гранты на обновление приборной базы. Как сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, общая сумма грантов составит 11,8 миллиарда рублей.

Фото: EPA
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Гранты выделяются в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" нацпроекта "Наука и университеты".

"Ежегодно мы увеличиваем финансирование и расширяем количество вузов и научных институтов, которым предоставляется господдержка, - отметил Чернышенко. - В этом году средства на обновление приборной базы получат 205 ведущих организаций. Из федерального бюджета на эти цели направим почти 12 миллиардов рублей. Это почти на 4 миллиарда больше, чем в прошлом году. Всего за последние три года на обновление приборной базы правительство направило более 25 миллиардов рублей. Новое современное оборудование появилось уже в 268 научно-образовательных организациях.

Важно: одно из условий для получения гранта - не менее 15 процентов от всего приобретаемого оборудования должно быть российского производства.

Всего на получение грантов в 2022 году было подано 209 заявок. В число победителей вошли: Физический институт им. Лебедева РАН, МГУ им. Ломоносова, НИЦ "Курчатовский институт", Физико-технический институт им. Иоффе РАН, Институт прикладной физики РАН и другие.

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