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11.01.2022 20:12
Рубрика: В мире

Британские энергетики извинились за издевательские советы по энергосбережению

Текст: Константин Волков

Британская энергокомпания Energy Ovo, третья в стране по объему поставок электричества, принесла извинения за обнародованные ранее "10 простых советов, как остаться в тепле нынешней зимой". Список был опубликован в газете Financial Times.

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В числе перечисленных для согревания способов там фигурируют такие, как: обнимать домашних животных, устроить соревнования по кручению хулахупа, прыгать или энергично делать уборку. А также - употреблять в пищу больше имбиря, оставлять открытой духовку после готовки.

Как заявила энергокомпания, она напряженно пытается найти эффективные решения ввиду надвигающегося энергетического кризиса и признает, что "советы были слабо продуманы и оказались не приносящими пользы".

Лейбористы уже назвали рекомендации "клоунскими и депрессивными", особенно в условиях, когда некоторым людям придется выбирать: включать отопление или купить еды.

За последние четыре месяца из-за высоких цен на газ более двадцати энергетических компаний Соединенного королевства объявили о банкротстве, даже несмотря на повышение тарифов. При этом ожидается, что цены на электричество вновь вырастут в апреле, после чего одно домохозяйство будет вынуждено платить за него около 2 тысяч фунтов (более 200 тысяч рублей) в год.

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