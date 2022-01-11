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11.01.2022 01:18
Рубрика: В мире

Британский телеведущий уволился из-за принуждения к мультикультурализму

Текст: Елена Бугайская
Российская газета - Столичный выпуск № 2(8651)
Британский телеведущий Найджел Риз уволился из собственного авторского шоу, которое он вел в течение 46 лет, из-за того, что главным в подборе гостей стал принцип толерантности.
Найджел Риз испытывал давление со стороны руководства в отношении того, каких гостей приглашать на шоу. Фото: Getty Images Найджел Риз испытывал давление со стороны руководства в отношении того, каких гостей приглашать на шоу. Фото: Getty Images
Найджел Риз испытывал давление со стороны руководства в отношении того, каких гостей приглашать на шоу. Фото: Getty Images

Найджел Риз вел свою программу "Quote... unquote" на 4-м канале BBC с 1976 года. Он приглашал звездных гостей, которые делились со зрителями своими любимыми цитатами и угадывали источники других цитат. Но, по его словам, в последнее время он начал испытывать давление со стороны руководства компании в отношении того, каких гостей приглашать на шоу. Причем главным критерием стало так называемое разнообразие - этническое, гендерное, религиозное, - а не то, насколько подходит гость для передачи.

Фото: AFP/Andrej ISAKOVIC
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"У нас была инструкция приглашать представителей разных групп и гостей с ограниченными возможностями. Я не был с этим согласен, но поступал так, потому что у меня не было выхода. Это правило шло "сверху", и создавалось впечатление, что это приоритет для всех", - цитирует его The Sunday Times.

Кроме того, цитаты, которые он отбирал для шоу, начали проверять на толерантность. И спустя 46 лет после выхода в эфир первого выпуска он принял решение уйти. "Я не хочу, чтобы в мой выбор вмешивались для того, чтобы поставить галочку во имя разнообразия и репрезентативности. Трудно заставить себя работать ради этого. К тому же это выглядит как снисходительность по отношению к людям, которые не хотели бы участвовать в передаче, если это делается лишь ради галочки", - пояснил Риз. В пресс-службе BBC его заявление прокомментировали так: "Мы хотим, чтобы наша продукция была репрезентативной для Великобритании и чтобы участники наших комедийных шоу были интересными и смешными. Эти цели не являются взаимоисключающими".

Однако, по данным The Daily Mail, вещатели, ставящие своей целью мультикультурализм и разнообразие, отнюдь не делают свои программы репрезентативными. Согласно прошлогоднему исследованию, на которое ссылается издание, в Британии число представителей этнических меньшинств на телевидении составляет примерно 22 процента, а в стране их около 12,8 процента. Для сравнения: в США этнические группы составляют почти половину от всего населения, и там, по данным агентства AP, меньшинства в телевизионных программах составляют около 43 процентов от общего числа членов съемочных групп. Но Соединенное Королевство хочет лидировать во всех областях - от гендерной нейтральности до мультикультурализма.

Несколько месяцев назад один из профсоюзов преподавателей в этой стране выступил с призывом "деколонизировать" все школьные предметы, включая математику и естествознание. А после того, как младший сын наследника британского престола Гарри и его супруга Меган сообщили в интервью Опре Уинфри, что якобы кто-то из членов королевской семьи беспокоился, насколько темнокожим будет их сын Арчи, Букингемский дворец объявил, что будет более плотно работать с представителями этнических меньшинств, сообществами ЛГБТ и людьми с инвалидностью. Там даже пообещали ввести во дворце новую должность - ответственного за поддержку меньшинств и этнического разнообразия.

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